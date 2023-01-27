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Министр культуры Бурятии провела новое назначение

Министр культуры Бурятии провела новое назначение
Власть,  Фото:пресс-служба РЦНТ
В Республиканском центре народного творчества – новый директор

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева представила нового руководителя Республиканского центра народного творчества (РЦНТ) на собрании коллектива. Директором назначена Альбина Гомбоева, которая прежде занимала пост художественного руководителя.

В сфере культуры Альбина Гомбоева трудится более 30 лет, из них 10 лет работает в Республиканском центре народного творчества. Имеет почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия».

Начала трудовую деятельность в должности художественного руководителя Дома культуры в родном селе Дырестуй. В 2007 году назначена начальником управления культуры и туризма Джидинского района. В 2013 году пришла работать в РЦНТ.

Альбина Гомбоева заменила в должности Жаргалму Архинчееву, которая руководила республиканским центром народного творчества с 2015 года.

- Соелма Дагаева отметила высокие профессиональные и организаторские качества Альбины Николаевны. Также министр поблагодарила сотрудников за совместную работу, - сообщили в пресс-службе РЦНТ.

Как сообщал «Байкал-Dailу», осенью министр культуры Бурятии приняла несколько кадровых решений. Новым директором Бурятского республиканского хореографического колледжа им Сахьяновой и Абашеева был назначен Владимир Кожевников. Также сменился художественный руководитель цирка Бурятии – должность занял Алдар Кынзыбеев. Новым художественным руководителем Русского драмтеатра имени Бестужева был назначен Вячеслав Дьяченко.

Справка:

Основная деятельность Республиканского центра народного творчества направлена на сохранение и развитие нематериального культурного наследия Бурятии. Центр проводит конкурсы и фестивали, концерты, выставки и прочее – для поддержки и развития различных жанров народно-художественного творчества.

РЦНТ курирует работу учреждений культурно-досугового типа всех районов Бурятии.

В РЦНТ есть восемь базовых коллективов. Это ансамбль восточного танца «Лотос», ансамбль народного танца «Булжамуур», фольклорный ансамбль «Уряал», фольклорный хор «Магтаал», фольклорный ансамбль «Наран Гоохон», фольклорный ансамбль «Ольхон», Забайкальский народный семейский хор «Истоки», камерный хор «Ариг Ус»,

Центр включает шесть отделов: организационно-аналитический; организационно-ресурсный; народного творчества; культурно-досуговой деятельности, информационно-издательский, маркетинга. Структуру отдела народного творчества составляют подоотделы: музыкального, театрального, хореографического, декоративно-прикладного искусства, а также фольклорный.




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