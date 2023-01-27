Министр культуры Бурятии провела новое назначение

В Республиканском центре народного творчества – новый директор
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева представила нового руководителя Республиканского центра народного творчества (РЦНТ) на собрании коллектива. Директором назначена Альбина Гомбоева, которая прежде занимала пост художественного руководителя.
В сфере культуры Альбина Гомбоева трудится более 30 лет, из них 10 лет работает в Республиканском центре народного творчества. Имеет почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия».
Начала трудовую деятельность в должности художественного руководителя Дома культуры в родном селе Дырестуй. В 2007 году назначена начальником управления культуры и туризма Джидинского района. В 2013 году пришла работать в РЦНТ.
Альбина Гомбоева заменила в должности Жаргалму Архинчееву, которая руководила республиканским центром народного творчества с 2015 года.
- Соелма Дагаева отметила высокие профессиональные и организаторские качества Альбины Николаевны. Также министр поблагодарила сотрудников за совместную работу, - сообщили в пресс-службе РЦНТ.
Как сообщал «Байкал-Dailу», осенью министр культуры Бурятии приняла несколько кадровых решений. Новым директором Бурятского республиканского хореографического колледжа им Сахьяновой и Абашеева был назначен Владимир Кожевников. Также сменился художественный руководитель цирка Бурятии – должность занял Алдар Кынзыбеев. Новым художественным руководителем Русского драмтеатра имени Бестужева был назначен Вячеслав Дьяченко.
Справка:
Основная деятельность Республиканского центра народного творчества направлена на сохранение и развитие нематериального культурного наследия Бурятии. Центр проводит конкурсы и фестивали, концерты, выставки и прочее – для поддержки и развития различных жанров народно-художественного творчества.
РЦНТ курирует работу учреждений культурно-досугового типа всех районов Бурятии.
В РЦНТ есть восемь базовых коллективов. Это ансамбль восточного танца «Лотос», ансамбль народного танца «Булжамуур», фольклорный ансамбль «Уряал», фольклорный хор «Магтаал», фольклорный ансамбль «Наран Гоохон», фольклорный ансамбль «Ольхон», Забайкальский народный семейский хор «Истоки», камерный хор «Ариг Ус»,
Центр включает шесть отделов: организационно-аналитический; организационно-ресурсный; народного творчества; культурно-досуговой деятельности, информационно-издательский, маркетинга. Структуру отдела народного творчества составляют подоотделы: музыкального, театрального, хореографического, декоративно-прикладного искусства, а также фольклорный.
Министр культуры Бурятии провела новое назначение
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 27.01.2023
В Республиканском центре народного творчества – новый директор
Власть, 27.01.2023
Он обвиняется в совершении нескольких преступлений
Особое внимание уделили празднованию 100-летия Республики Бурятия
Дмитрий Демешин на примере Камчатского региона поручил прокурорам усилить надзорное сопровождение нацпроектов на начальном этапе
В дело вмешалась прокуратура
В комитете городского хозяйства заявили, что «нужен приток свежей крови»
Они решают, какие объекты будут ремонтировать в подшефном районе ДНР в новом году
Дороги не расчистили после снегопада
Власть, 23.01.2023
В суд он подавать не стал
Власть, 21.01.2023
Подарок пришлось заказывать из другого города
Власть, 20.01.2023
Президент сообщил об этом во время встречи с рабочими Обуховского завода в Петербурге
Темой урока стали особо охраняемые природные территории
Проведать военных поедет руководитель Джидинского района
СМИ сообщили, что им запретили смотреть на полуобнажённого руководителя республики
Виктор Гусляков обвиняется в халатности