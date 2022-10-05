Худрук Цирка Бурятии покидает пост после 13 лет работы

Новый художественный руководитель уже найден



Художественный руководитель цирка Бурятии Туяна Догданова покидает свой пост. Её место займёт молодой балетмейстер, хореограф, артист бурятского цирка Алдар Кынзыбеев. Об этом сообщила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.



- Алдар Намсараевич уже отличился в качестве руководителя. Он балетмейстер, хореограф, недавно он поставил для цирковой школы номер «Дыхание огня». С этим номером они выступали на фестивалях, занимали первые места, становились лауреатами, - поделилась Соёлма Дагаева.



Туяна Догданова в должности художественного руководителя Цирка Бурятии проработала 13 лет. Несмотря на свой уход, она пообещала в дальнейшем помогать Алдару Кынзыбееву.



- Я пришла в 2009 году, Тимур Цыбиков (бывший министр культуры Бурятии – ред.) пригласил меня на эту должность. 13 лет – это огромный творческий путь. Хочу поблагодарить за большие проекты, возможность воплощать их в свои идеи. Поблагодарить всех коллег. Встречались на пути добрые люди, которые учили и вдохновляли меня. Вот сегодня Алдару Намсараевичу передаю бразды правления. Желаю творческих успехов и сил. Конечно, со своей стороны моя помощь всегда – я буду рядом, - пожелала Туяна Догданова.



Алдар Кынзыбеев 1994 года рождения. Окончил хореографический колледж имени Сахьяновой и Абашеева. Долгое время работал в различных труппах, в том числе, в Республике Коми. Вернулся в Бурятию, где работал артистом балета театра «Байкал». В 2019 году был приглашён на работу в Цирк Бурятии.



- Алдар Намсараевич освоил ряд цирковых жанров. Сейчас он состоит в сложнейшем жанре – вольтижная акробатика, где всё работается без страховок. Своим стремлением и желанием вести коллектив, он показал, что он может и готов работать в таком непростом коллективе, - рассказала директор цирка Бурятии Наталья Борисова.

