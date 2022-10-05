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Сменился директор Бурятского хореографического колледжа

Сменился директор Бурятского хореографического колледжа
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Прежний директор Доржо Дугаржапов обратился к руководству Бурятии

Доржо Дугаржапов покидает пост директора Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева. Колледж возглавит заслуженный артист РФ, заведующий труппой балета Бурятского театра оперы и балета Владимир Кожевников. Об этом сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Доржо Дугаржапов проработал директором хореографического колледжа три года. После истечения контракта решил его не продлевать

- За три года в качестве директора практически полтора года мы не могли нормально работать из-за пандемии. Всё равно педагогический состав находил выходы, и мы не останавливали образовательный процесс. Я с такой лёгкостью и радостью передаю должность Владимиру Вениаминовичу. Я очень надеюсь, что он реализует планы, которые мы ставили. Я хочу поблагодарить Соелму Баяртуевну за всяческую поддержку и помощь, - сказал Доржо Дугаржапов.

Пользуясь случаем, на пресс-конференции Доржо Дугаржапов обратился к главе Бурятии Алексею Цыденову:

- Уважаемый Алексей Самбуевич! За пять лет вы очень много сделали для развития культуры в Бурятии. Я очень надеюсь, что следующие пять лет пройдут также. Я прошу, чтобы вы взяли под личный контроль строительство нашего колледжа. Наши педагоги и выпускники ждут строительства колледжа. Надеюсь, у вас всё получится!

Также Дугаржапов обратился с просьбой к председателю Народного Хурала Владимиру Павлову.

- Я прошу, чтобы вы лично внесли закон в Бурятии о присвоении колледжу особого статуса. У нас уникальный колледж. В ДФО наш колледж – это номер один с такой шикарной историей. На Дальнем Востоке всего два учреждения, которые готовят профессиональных артистов балета-преподавателей и артистов ансамблей танцев, - обратился Доржо Дугаржапов.

Владимир Кожевников пообещал исполнить намеченные планы и усердно работать.

- Я только вхожу в должность, для меня учебный процесс – это что-то новое. Но его никто не отменял, и им нужно заниматься в первую очередь. Конечно, мы будем вплотную работать с театром оперы и балета. Для этого и было построено училище – поставлять новые кадры. Будем стараться, чтобы студенты проходили настоящую практику и становились артистами. Хочу сказать спасибо Соелме Баяртуевне за оказанное доверие. Постараюсь его оправдать, - заявил Кожевников.

Справка:

Владимир Кожевников родился в Улан-Удэ. В 1983 году окончил Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева. В 2006 году окончил Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств.

С 1983 работал солистом балета Бурятского театра оперы и балета. С 2004 года работал заведующим балетной труппы Бурятского театра оперы и балета.

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