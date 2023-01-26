В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация села Курумкан не разместила в информационной системе сведения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта.
Глава администрации сельского поселения получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого необходимая информация в системе размещена.
По постановлению прокурора глава муниципального образования привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ», сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии администрация не разместила в ГИС ЖКХ информацию
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