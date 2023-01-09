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В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за остановки отопительных котлов

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за остановки отопительных котлов
Власть,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
В прошлый отопительный сезон котлы останавливались более 20 раз

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц администрации города Борзя.

По данным следствия, должностные лица городского поселения ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по подготовке к отопительному периоду, что привело к неоднократным остановкам центральной котельной № 1 города Борзя.

В 2021 году по результатам обследования котельной было установлено, что котловое оборудование нуждается в капительном ремонте. Несмотря на то, что ремонтные работы после окончания отопительного сезона 2021-2022 годов не проводились, руководство города подписало документы о готовности котельной к следующему отопительному сезону.

- В результате ненадлежащей подготовки оборудования работа котельной останавливалась более 20 раз, что негативно отразилось на температурном режиме в жилых домах и социальных объектах, что, по мнению следствия, существенно нарушило права граждан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех имеющих значение обстоятельств.  
халатность

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