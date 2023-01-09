В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за остановки отопительных котлов

Власть, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

В прошлый отопительный сезон котлы останавливались более 20 раз



В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц администрации города Борзя.



По данным следствия, должностные лица городского поселения ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по подготовке к отопительному периоду, что привело к неоднократным остановкам центральной котельной № 1 города Борзя.



В 2021 году по результатам обследования котельной было установлено, что котловое оборудование нуждается в капительном ремонте. Несмотря на то, что ремонтные работы после окончания отопительного сезона 2021-2022 годов не проводились, руководство города подписало документы о готовности котельной к следующему отопительному сезону.



- В результате ненадлежащей подготовки оборудования работа котельной останавливалась более 20 раз, что негативно отразилось на температурном режиме в жилых домах и социальных объектах, что, по мнению следствия, существенно нарушило права граждан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех имеющих значение обстоятельств.

