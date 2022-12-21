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Депутат горсовета Улан-Удэ вошёл в палату молодых законодателей СФ

Депутат горсовета Улан-Удэ вошёл в палату молодых законодателей СФ
Власть,  Фото:t.me/gorsovetuu
Курирует палату молодых законодателей Александр Варфоломеев

В Совете Федерации прошла первая установочная встреча палаты молодых законодателей. На заседании обсудили сферы агарной политики и образования.

Куратором палаты молодых законодателей является сенатор от Бурятии, первый заместитель председателя комитета по социальной политике в Совете Федерации Александр Варфоломеев.

В палате состоят депутаты с регионов России, возрастом до 35 лет. Выдвигаются кандидатуры по принципу Совета Федерации, один представитель от законодательного собрания региона и один от исполнительного органа власти.

От Улан-Удэнского горсовета в палату включён депутат Василий Цыремпилов.


Справка:

Василий Дашидоржиевич Цыремпилов родился 29 апреля 1987 года в селе Аргада Курумканского района Бурятии. Выпускник школы № 8 города Улан-Удэ. В 2013 году закончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени Филиппова (ИЗКиМ) по специальности «Инженер-землеустроитель». С 2011 года – главный инженер ООО «Окна Столицы».

Депутат VI созыва. Председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского Совета депутатов, член рабочей группы по исполнению наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов и развитию города Улан-Удэ. Член Президиума Улан-Удэнского городского Совета депутатов.

ГорсоветУУ Совет Федерации

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