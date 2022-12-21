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Татьяна Быкова: «Демографические инициативы продолжают внедряться»

Татьяна Быкова: «Демографические инициативы продолжают внедряться»
Власть,  Фото:Минсоцзащиты Бурятии
Глава Минсоцзащиты рассказала, как нацпроект «Демография» помогает тысячам семей из Бурятии

В 2022 году благодаря нацпроекту в сфере социальной защиты в Бурятии произошло множество положительных изменений. Работа направлена на решение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, главой региона Алексеем Цыденовым, правительством и Народным Хуралом. О других приоритетах уходящего года и планах на наступающий 2023-ий рассказала в интервью «Байкал-Daily» министр социальной защиты и населения РБ Татьяна Быкова.

- Татьяна Александровна, в 2022 году республика получила беспрецедентный объём финансирования социальной отрасли.

- Это действительно так. Общий объём финансирования составил более 20 миллиардов рублей, и 18 миллиардов из них направили на предоставление социальных выплат населению. Это на 25 % больше, чем в прошлом году.

Сегодня по линии социальной защиты предоставляется более 60 видов мер социальной поддержки для разных категорий граждан. Выплаты получают более 370 тысяч человек.

- Получается, что каждый третий житель Бурятии является получателем социальных услуг?

- Категории получателей выплат и услуг разнообразны – это и граждане старшего поколения, и люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, семьи с детьми и многие другие.

У нас действуют 15 автономных учреждений соцобслуживания, 19 учреждений социальной помощи семье и детям и 20 негосударственных поставщиков социальных услуг. Соцуслуги в стационарной форме и на дому получают 5600 пожилых и людей с инвалидностью. Различными мероприятиями в рамках активного долголетия охвачено 18 500 пенсионеров. А более 2 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов получили реабилитационные услуги.

- В Бурятии проводится масштабная работа в рамках нацпроекта «Демография». Каковы результаты в 2022 году?

- Министерство задействовано в реализации двух направлений нацпроекта, общее финансирование которого – 5,3 млрд. рублей. Первое из них – улучшение благосостояния семей за счёт мер финансовой поддержки. За 11 месяцев выплаты получили более 30 тысяч семей, у которых родились дети, на сумму более 4,2 млрд рублей.

В республике ежемесячные выплаты на первенца получают 11 тысяч семей – это в два раза больше, чем в 2019 году. Финансирование составило 1,3 млрд рублей. А единовременное пособие на первого ребенка на сумму в 88 миллионов почти три тысячи семей. Ещё одна мера поддержки – выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей. Ей охвачены 15 014 семей. Это почти в 4,5 раза больше, чем в 2019 году, когда их было 3000. Финансирование в 2022 году составило более 2,2 млрд рублей.

Кроме того, семьи, проживающие на территории ДФО при рождении второго малыша, возникает право на региональный маткапитал размером в 207 900 рублей. В этом году им воспользовались более 2 тысяч семей.

Демографические инициативы продолжают внедряться. В соответствии с ними мы продолжим свою работу уже в будущем году. Так, с 1 января 2023 года начнется предоставление единого пособия для семей с небольшими доходами.

- Все в республике уже наслышаны о программе «Социальный контракт». Какую помощь в 2022 году получили граждане? Планируется продолжение программы в 2023 году?

В 2022 году 2483 жителя республики заключили социальные контракты на 407 миллионов 800 тысяч рублей. Объём финансирования по сравнению с 2021-ым увеличился на 24 %. Помощью удалось охватить на 578 человек больше. Самые востребованные направления – это самозанятость или индивидуальное предпринимательство, поиск работы и личное подсобное хозяйство.

В прошлом году среднемесячный доход после завершения социального контракта вырос у 73% получателей, а у 25% он превысил величину прожиточного минимума. Уже определено финансирование на 2023 год – 410 миллионов рублей.

- Бурятия – один из первых пилотных регионов, где приступили к созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Каковы итоги этой работы?

Система долговременного ухода дополняет традиционную систему соцобслуживания. И сегодня на 8 пилотных территориях работают службы сиделок – 90 обученных специалистов обслуживают 230 граждан. Открыты пункты бесплатного проката технических средств реабилитации, организована школа родственного ухода – её прошли около 300 человек. В апреле открыто отделение дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов. На решение этих задач в 2022 году республике выделено 78,2 млн руб.

С 2021 года стартовал пилотный проект по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг людям 65 лет и старше. В нём участвуют три частные медицинские организации. В 2021-2022 годах на проект выделили более 24 миллионов.

Ключевое отличие новой программы – проактивный подход. Если раньше действовал заявительный принцип, теперь медицинские работники могут направить в отдел соцзащиты сведения, что пожилому человеку нужна помощь соцработника.

В Улан-Удэ завершается строительство пансионата нового типа стоимостью 1 миллиард 200 миллионов рублей – он готов уже на 83%. Здание введут в эксплуатацию в 2023 году. Это уникальный и самый масштабный проект в отрасли для Дальневосточного федерального округа.

- С 1 января начнёт действовать новое единое пособие для детей. Кому оно будет выплачиваться?

Поддержку получат все нуждающиеся семьи с момента установления беременности женщины и до достижения ребёнком 18 лет. На неё смогут претендовать более 112 тысяч детей. Закон даёт право заменить региональное пособие в 279 рублей на новое ежемесячное большего размера – от 8 до 16 тысяч. Семьи, которым выплаты уже назначили, будут получать их до конца срока назначения – то есть в течение года. Размер единого пособия – от 50% до 100% от регионального прожиточного минимума. Финансирование в 2023 году составит порядка 18,9 млрд. рублей.

- Что ещё нового ожидается в 2023 году в сфере социальной защиты населения?

Недавно приняли республиканский закон, благодаря которому люди, награждённые нагрудным знаком «Лидер территориального общественного самоуправления», смогут получить звание ветерана труда Бурятии. В этом году размер выплаты на приобретение жилья семьям с 6 и более детьми увеличился до 5 миллиона рублей. Им обеспечили 46 семей, в 2023-ем планируется охватить 56.

Принят и ряд нормативных актов, предусматривающих меры социальной поддержки участников СВО и их семей. У граждан из категории детей-сирот, принявшим участие в спецоперации, есть приоритетное право на приобретение жилья с использованием сертификата. В декабре их получили уже 25 ребят. Остальных будем обеспечивать.

Им во внеочередном порядке гарантировано зачисление детей в детсады, предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления. Предусмотрено и обучение в учреждениях среднего профобразования и в вузах за счёт республиканского бюджета. В 2023 году планируется подготовка проекта нормативно-правового акта об освобождении ветеранов боевых действий от транспортного налога.

Спасибо за беседу!
министерство социальной защиты

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