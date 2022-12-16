В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Иволгинского района Бурятии нарушила бюджетное законодательство.
Установлено, что при формировании муниципального задания в отношении подведомственного муниципального учреждения «Иволга» администрация не включила обязательные критерии к выполнению учреждением работ. По этим критериям даётся оценка выполнению муниципального задания и предусмотренным им работам.
Также муниципальное задание не содержало объём и периодичность перечисления учредителем субсидии на его выполнение.
По постановлению прокурора района руководитель управления по развитию инфраструктуры администрации Иволгинского района привлечён к административной ответственности по статье 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». Виновному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Иволгинском районе Бурятии нарушили бюджетное законодательство
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 16.12.2022
В дело вмешалась прокуратура
Они начнут получать деньги за участие в сессиях
Количество грузовых самолётов с импортными грузами увеличилось за полгода в 11 раз
Большая часть этой суммы уйдёт на зарплаты
Причиной стали проблемы с пассажирскими авиаперевозками
Их утверждали тайным голосованием
Закаменск объединили с ближайшим сельским поселением
Голосовать вместо них на сессии пришлось их коллегам
В Новокижингинске приходится отапливать пустующие квартиры
Александр Козлов отметил опыт профилактики лесных пожаров в Бурятии
Поправки были одобрены в первом чтении
Выяснилось, что районные власти, вероятно, давали липовые отчёты о запасах топлива
Прокуроры повсеместно выявляют нарушения законодательства
Законопроект о занятости ставит целью снизить уровень безработицы
Среди них два федеральных министра