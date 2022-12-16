В Иволгинском районе Бурятии нарушили бюджетное законодательство

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, администрация Иволгинского района Бурятии нарушила бюджетное законодательство.



Установлено, что при формировании муниципального задания в отношении подведомственного муниципального учреждения «Иволга» администрация не включила обязательные критерии к выполнению учреждением работ. По этим критериям даётся оценка выполнению муниципального задания и предусмотренным им работам.



Также муниципальное задание не содержало объём и периодичность перечисления учредителем субсидии на его выполнение.



По постановлению прокурора района руководитель управления по развитию инфраструктуры администрации Иволгинского района привлечён к административной ответственности по статье 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». Виновному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

