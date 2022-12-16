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В Иволгинском районе Бурятии нарушили бюджетное законодательство

В Иволгинском районе Бурятии нарушили бюджетное законодательство
Власть,  Фото:pixabay.com.
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, администрация Иволгинского района Бурятии нарушила бюджетное законодательство.

Установлено, что при формировании муниципального задания в отношении подведомственного муниципального учреждения «Иволга» администрация не включила обязательные критерии к выполнению учреждением работ. По этим критериям даётся оценка выполнению муниципального задания и предусмотренным им работам.

Также муниципальное задание не содержало объём и периодичность перечисления учредителем субсидии на его выполнение.

По постановлению прокурора района руководитель управления по развитию инфраструктуры администрации Иволгинского района привлечён к административной ответственности по статье 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». Виновному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура

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