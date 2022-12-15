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В Бурятии после жарких споров стёрли границу между деревней и райцентром

В Бурятии после жарких споров стёрли границу между деревней и райцентром
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Закаменск объединили с ближайшим сельским поселением

На очередной сессии Народного Хурала 15 декабря депутаты рассмотрели законопроект об объединении Закаменска и сельского поселения (СП) «Нуртинское». Докладчиком выступила председатель совета депутатов муниципального образования Людмила Санжеева.

Она отметила, что сам вопрос назревал давно. В Закаменском районе в период укрупнения сельских поселений сохранили все 23, но сейчас возникла необходимость в объединении с райцентром из-за низкой доходной базы СП.

Санжеева сообщила: ещё 24 августа состоялись публичные слушания, и местные жители большинством голосов поддержали инициативу. Одобрили её и на заседаниях всех комитетов НХ. В райсовете заверили, что все льготы после слияния Закаменска и Нуртинского СП сохранятся. Транспортное сообщение между ними тоже пообещали обеспечить.

Их объединение потребует затрат из республиканского бюджета – на подготовку и проведение выборов депутатов в представительный орган нового МО выделят 1 миллион 207 тысяч рублей.

Без вопросов и споров не обошлось. Депутат от КПРФ Анатолий Ковалёв поинтересовался, кем теперь будут считаться жители СП «Нуртинское» – сельчанами или горожанами, как закаменцы. То же самое спросил его соратник-коммунист Баир Цыренов.

Слово взял первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин.

- У Закаменска есть опыт объединения городских и сельских поселений. С точки зрения административно-территориального деления «Нуртинское» останется сельским населённым пунктом, – пояснил он.

Депутат Игорь Бобков и вовсе обвинил власти района в поспешном решении и призвал выдать нуртинцам дополнительные субсидии и субвенции, чтобы люди не пострадали, поскольку при слиянии всё равно будут «определённые деструктивные процессы». А выиграют от этого, по мнению Бобкова, только чиновники.

Санжеева подчеркнула: в рамках преобразования границ райцентра и сельского поселения необходимо внести изменения в их текстовое, картографическое и координатное описание. Это не повлечёт изменение границ других муниципальных образований и не потребует каких-либо затрат из казны.

В итоге слияние сельского поселения «Нуртинское» и городского поселения «Город Закаменск» в Народном Хурале поддержали большинством голосов. Оно призвано увеличить доходную налоговую базу вновь образованного муниципалитета и улучшить его социально-экономическое развитие.

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