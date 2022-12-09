Глава Бурятии выехал в Еравнинский и Хоринский районы

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Он проверит ремонт дороги, больницы и встретится с местными жителями



Глава Бурятии Алексей Цыденов выехал сегодня с рабочей поездкой в Еравнинский и Хоринский районы, сообщили в пресс-службе правительства.



В самом отдалённом сельском поселении Еравнинского района он проверит реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Исинге откроется отремонтированный участок дороги «Улан-Удэ-Романовка-Чита», км 351 - км 354.



В селе Георгиевское Хоринского района Алексей Цыденов встретится с активистами ТОС «Надежда», а также с активистами улуса Булум.



Глава Бурятии осмотрит помещения Хоринской центральной районной больницы, где проведён капремонт стационара в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время ещё необходим ремонт пищеблока и инфекционного отделения.



В райцентре пройдёт встреча с волонтёрами района, которые активно участвуют в общественной работе, помогают военнослужащим, участникам спецоперации.



Завершит программу рабочей поездки встреча с активом Хоринского района, где жители смогут обратиться к главе с актуальными вопросами.

