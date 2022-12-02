Следствие проводит проверку в Гарантийном фонде Бурятии

Проверка проводится по заявлению одной из сотрудниц фонда



Сегодня с утра появилась информация о заходе представителей правоохранительных органов в Гарантийный фонд Бурятии. Об этом сообщили в местных telegram-каналах.



«Сообщают, что в Гарантийный фонд Бурятии зашли представители правоохранительных органов», - написал канал «Криминальная Бурятия».



«В Гарантийном фонде утро не задалось. Чай попить не успели. Маски-шоу не дают налить. Многим не спокойно», - говорится в сообщении «Перехват_03».



В свою очередь, в следственном управлении СК России по Бурятии сообщили, что проводится процессуальная проверка.



- Следствием проводится обычная процессуальная проверка по заявлению одной из работниц Гарантийного фонда Бурятии, которая сообщила о предвзятом отношении к ней со стороны руководства и нарушении её прав. В рамках проверки вчера в фонде производились опросы работников. Никакие другие процессуальные мероприятия, в том числе с участием сотрудников силовых подразделений правоохранительных органов, не осуществлялись, - официально прокомментировали в следственном управлении.



Справка:



Гарантийный фонд Бурятии создан в октябре 2011 года. Учредитель - правительство Республики Бурятия в лице министерства промышленности и торговли.



Основным видом деятельности фонда является предоставление поручительств для малого и среднего бизнеса при взятии ими кредита/лизинга/займа/банковской гарантии.



Также за фондом закреплены функции по обеспечению деятельности центра предпринимательства «Мой бизнес».





