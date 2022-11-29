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В Улан-Удэ решили повременить с повышением тарифов на проезд

В Улан-Удэ решили повременить с повышением тарифов на проезд
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутаты горсовета заявили, что «забываем про конечного потребителя – пассажира»

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ анонсировали планируемое с начала 2023 года повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Были представлены расчёты, по которым стоимость проезда в автобусе повысится с 25 до 30 рублей, в трамвае - с 20 до 25 рублей.

Однако теперь в вопросе появилась интрига. Окончательное решение о повышении тарифа принимают на сессии депутаты горсовета. Сегодня на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ стало известно, что с вопросом решено повременить. Депутаты были категоричны в своей позиции не увеличивать стоимость проезда, посчитав повышение стоимости проезда сразу на 5 рублей необоснованным решением.

- Мы забываем про конечного потребителя – пассажира. Деньги в итоге берутся из кармана жителей Улан-Удэ, про это мы постоянно забываем. Более того, мы не раз поднимали тему о расширении списка категорий граждан, которые могут получать льготы на проезд. Мы предлагали включить в список инвалидов и участников боевых действий, расчетов мы до сих пор не получили, - отметил зампредседателя горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов.

Однозначно решено направить на доработку все вопросы, связанные с повышение тарифа на общественный транспорт.

Депутаты профильного комитета сегодня предложение о повышении не поддержали.

Если горсовет отклонит решение о повышении тарифа и на сессии, то это будет исторический момент. Прежде цены на проезд повышали всегда, когда перевозчики об этом просили. 
ГорсоветУУ тарифы общественный транспорт

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