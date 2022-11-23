В Забайкалье ушло в суд дело о гибели монтажника на железной дороги

Власть, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Мужчина получил смертельную электротравму



Байкальский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста крана-манипулятора ООО «ВЧ-Групп». Он обвиняется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».



- По версии следствия, 27 июня 2022 года обвиняемый, находясь на участке местности на перегоне Икабья – Сенаторский Восточно-Сибирской железной дороги в Забайкальском крае, управляя краном-манипулятором, нарушил правила по охране труда и технике безопасности при работе вблизи линии электропередач. В результате этого было допущено сближение металлической подъёмной выдвижной части крана-манипулятора (стрелы) с проводом линии электропередач. После чего электрическим током был травмирован монтажник, который в это время проводил строительно-монтажные работы по укладке защитных водоотводных железобетонных лотков вдоль железнодорожных путей, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



От полученной электротравмы мужчина скончался по дороге в больницу.





Уголовное дело направлено в Каларский районный суд Забайкальского края для рассмотрения по существу.



Также по результатам прокурорской проверки в адрес руководства ООО «ВЧ-Групп» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Четыре сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. С работниками организации проведены внеочередные инструктажи по технике безопасности.

