Местные власти сами будут решать, куда нельзя отпускать бездомных животных
На очередной сессии Народного Хурала 17 ноября депутаты рассмотрели поправки в республиканский закон № 579-VI «Об отдельных полномочиях органов государственной власти Бурятии и органов местного самоуправления муниципальных образований в области обращения с животными». Это потребовалось, чтобы привести его в соответствие с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» от 14 июля 2022 года.
Согласно этим изменениям, требования к содержанию домашних животных, в том числе – к их выгулу, будет устанавливать правительство Бурятии. А специальный уполномоченный орган разработает меры по предотвращению нападений бродячих псов на людей – согласно методическим указаниям, разработанным правительством РФ. Власти же районов Бурятии определят места, куда запрещается возвращать отловленных собак, и перечень лиц, которые будут принимать решение о выпуске четвероногих в прежние места обитания.
- Предполагается, что прежде всего будут приниматься решения по невозврату животных без владельцев на территории дошкольных и образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и тому подобное, а также в места массового скопления людей, – пояснил председатель аграрного комитета Хурала Дмитрий Швецов.
В целом законопроект никаких нареканий и вопросов не вызывал. Депутаты одобрили его большинством голосов.
Сейчас после поимки всех безнадзорных собак увозят в приюты, где их прививают, стерилизуют и чипируют. Маленьких – до 25 сантиметров в холке – выпускают в прежнюю среду обитания, то есть на улицы, если не удалось пристроить их в добрые руки. Крупные же остаются в питомниках.
В Бурятии ответственность за бродячих собак частично возложили на районы
Власть, Фото:
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