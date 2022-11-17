17 ноября

16 ноября

Популярное

В Бурятии ответственность за бродячих собак частично возложили на районы

В Бурятии ответственность за бродячих собак частично возложили на районы
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные власти сами будут решать, куда нельзя отпускать бездомных животных

На очередной сессии Народного Хурала 17 ноября депутаты рассмотрели поправки в республиканский закон № 579-VI «Об отдельных полномочиях органов государственной власти Бурятии и органов местного самоуправления муниципальных образований в области обращения с животными». Это потребовалось, чтобы привести его в соответствие с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» от 14 июля 2022 года.

Согласно этим изменениям, требования к содержанию домашних животных, в том числе – к их выгулу, будет устанавливать правительство Бурятии. А специальный уполномоченный орган разработает меры по предотвращению нападений бродячих псов на людей – согласно методическим указаниям, разработанным правительством РФ. Власти же районов Бурятии определят места, куда запрещается возвращать отловленных собак, и перечень лиц, которые будут принимать решение о выпуске четвероногих в прежние места обитания.

- Предполагается, что прежде всего будут приниматься решения по невозврату животных без владельцев на территории дошкольных и образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и тому подобное, а также в места массового скопления людей, – пояснил председатель аграрного комитета Хурала Дмитрий Швецов.

В целом законопроект никаких нареканий и вопросов не вызывал. Депутаты одобрили его большинством голосов.

Сейчас после поимки всех безнадзорных собак увозят в приюты, где их прививают, стерилизуют и чипируют. Маленьких – до 25 сантиметров в холке – выпускают в прежнюю среду обитания, то есть на улицы, если не удалось пристроить их в добрые руки. Крупные же остаются в питомниках.

собаки бездомные животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ответственность за бродячих собак частично возложили на районы
В Бурятии ответственность за бродячих собак частично возложили на районы
Власть, 17.11.2022
Местные власти сами будут решать, куда нельзя отпускать бездомных животных
Депутат Хурала Бурятии желает «разобраться с Лудуповой»
Депутат Хурала Бурятии желает «разобраться с Лудуповой»
Власть, 17.11.2022
«Это дурдом какой-то!» - сказал Буда-Ширап Батуев
В Бурятии провели семинар по финансовому мониторингу
В Бурятии провели семинар по финансовому мониторингу
Власть, 17.11.2022
В мероприятии участвовал Виктор Чевелев
Глава Бурятии: «Широких гуляний на Новый год не будет»
Глава Бурятии: «Широких гуляний на Новый год не будет»
Власть, 16.11.2022
Алексей Цыденов сообщил о сокращении финансирования на празднование
В Бурятии определились с новым министром промышленности
В Бурятии определились с новым министром промышленности
Власть, 16.11.2022
Минпром возглавит чиновник из другого министерства
«Единая Россия» защитит права мобилизованных и их семей
«Единая Россия» защитит права мобилизованных и их семей
Власть, 16.11.2022
С начала СВО «Единой Россией» были инициированы законы, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих, задействованных в спецоперации
В горсовете Улан-Удэ призвали увеличить пассажиропоток на муниципальном транспорте
В горсовете Улан-Удэ призвали увеличить пассажиропоток на муниципальном транспорте
Власть, 15.11.2022
Депутаты горсовета рассмотрели сегодня основные статьи расходов на транспортную отрасль на будущий год
Экс-руководитель «ЭкоАльянса» пошёл на повышение в Забайкалье
Экс-руководитель «ЭкоАльянса» пошёл на повышение в Забайкалье
Власть, 15.11.2022
Он возглавил Минстрой с приставкой и. о.
Депутаты Госдумы от Бурятии просят признать Гринпис нежелательной организацией
Депутаты Госдумы от Бурятии просят признать Гринпис нежелательной организацией
Власть, 13.11.2022
Своё предложение внесла межфракционная группа «Байкал»
Иринчей Матханов покинул пост лидера справороссов Бурятии
Иринчей Матханов покинул пост лидера справороссов Бурятии
Власть, 12.11.2022
Члены регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» выбрали нового председателя
Полпред президента в ДФО посетил кадетскую школу-интернат в Бурятии
Полпред президента в ДФО посетил кадетскую школу-интернат в Бурятии
Власть, 11.11.2022
Юрий Трутнев поручил руководству Бурятии продолжить усиление работы по патриотическому воспитанию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^