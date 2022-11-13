Депутаты Госдумы от Бурятии просят признать Гринпис нежелательной организацией

Своё предложение внесла межфракционная группа «Байкал»



Часть депутатов Госдумы – межфракционная группа «Байкал» - приняла решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность природоохранной организации Гринпис нежелательной на территории РФ. Об этом сообщил депутат Александр Якубовский («Единая Россия») в своем телеграм-канале.



- С коллегами из межфракционной рабочей группы «Байкал» приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации Гринпис, не попадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ, - написал Якубовский.



Межфракционная рабочая группа «Байкал» объединяет депутатов Госдумы от Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия. Ее задачей является совместная работа депутатов в подготовке согласованных решений по совершенствованию федерального законодательства, касающегося развития в Байкальском регионе, и улучшения социально-экономических и экологических условий в нем, и охраны озера Байкал. От Бурятии туда входят Вячеслав Дамдинцурунов, Вячеслав Мархаев и Николай Будуев.



«Байкал-Daily» попросил представителей Гринпис в России прокомментировать эту инициативу депутатов.



- Российский Гринпис, как природоохранная организация, всегда выступала против деструктивных инициатив, которые лишают граждан России конституционного права на благоприятную окружающую среду. Мы часто, особенно в последнее время, сталкиваемся с беспрецедентными попытками поменять законодательство, ослабить природоохранные законы, которые в России эффективно действуют и не позволяют разрушить ценнейшие природные территории. Среди таких инициатив - стремление депутатов внести изменения в закон «Об охране озера Байкал», поправки могут разрешить проводить у озера сплошные санитарные рубки. Опасения на счет этого проекта высказал не только «Гринпис», - это и иркутские ученые, и общественные деятели, и чиновники Минприроды и Рослесхоза. Но депутаты по какой-то причине очень хотят принять эти поправки, а когда встречают сопротивление - грозят «Гринпис» признать организацию иностранным агентом или нежелательной организацией, - подчеркнули в экологической организации.



Там отметили, что «чем российский Гринпис угрожает России, наши оппоненты не уточняют».



- Мы со своей стороны не раз заявляли, что всегда действовали исключительно в интересах России и ее граждан, наша главная цель - бороться с такими вызовами, как изменение климата и угрозы биоразнообразию, - заверили в Гринпис.



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