13 ноября

12 ноября

11 ноября

Популярное

Депутаты Госдумы от Бурятии просят признать Гринпис нежелательной организацией

Депутаты Госдумы от Бурятии просят признать Гринпис нежелательной организацией
Власть, 
Своё предложение внесла межфракционная группа «Байкал»

Часть депутатов Госдумы – межфракционная группа «Байкал» - приняла решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность природоохранной организации Гринпис нежелательной на территории РФ. Об этом сообщил депутат Александр Якубовский («Единая Россия») в своем телеграм-канале.

- С коллегами из межфракционной рабочей группы «Байкал» приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации Гринпис, не попадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ, - написал Якубовский.

Межфракционная рабочая группа «Байкал» объединяет депутатов Госдумы от Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия. Ее задачей является совместная работа депутатов в подготовке согласованных решений по совершенствованию федерального законодательства, касающегося развития в Байкальском регионе, и улучшения социально-экономических и экологических условий в нем, и охраны озера Байкал. От Бурятии туда входят Вячеслав Дамдинцурунов, Вячеслав Мархаев и Николай Будуев.

«Байкал-Daily» попросил представителей Гринпис в России прокомментировать эту инициативу депутатов.

- Российский Гринпис, как природоохранная организация, всегда выступала против деструктивных инициатив, которые лишают граждан России конституционного права на благоприятную окружающую среду. Мы часто, особенно в последнее время, сталкиваемся с беспрецедентными попытками поменять законодательство, ослабить природоохранные законы, которые в России эффективно действуют и не позволяют разрушить ценнейшие природные территории. Среди таких инициатив - стремление депутатов внести изменения в закон «Об охране озера Байкал», поправки могут разрешить проводить у озера сплошные санитарные рубки. Опасения на счет этого проекта высказал не только «Гринпис», - это и иркутские ученые, и общественные деятели, и чиновники Минприроды и Рослесхоза. Но депутаты по какой-то причине очень хотят принять эти поправки, а когда встречают сопротивление - грозят «Гринпис» признать организацию иностранным агентом или нежелательной организацией, - подчеркнули в экологической организации.

Там отметили, что «чем российский Гринпис угрожает России, наши оппоненты не уточняют».

- Мы со своей стороны не раз заявляли, что всегда действовали исключительно в интересах России и ее граждан, наша главная цель - бороться с такими вызовами, как изменение климата и угрозы биоразнообразию, - заверили в Гринпис.

Справка:

Greenpeace состоит из 27 независимых национальных и региональных организаций с представительством в 55 странах. Ежегодно представители всех офисов Greenpeace встречаются для принятия совместных решений по глобальным вопросам. Для координации международной работы создан офис Greenpeace International, который находится в городе Амстердам, Нидерланды.
депутаты Госдумы Гринпис

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иринчей Матханов покинул пост лидера справороссов Бурятии
Иринчей Матханов покинул пост лидера справороссов Бурятии
Власть, 12.11.2022
Члены регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» выбрали нового председателя
Полпред президента в ДФО посетил кадетскую школу-интернат в Бурятии
Полпред президента в ДФО посетил кадетскую школу-интернат в Бурятии
Власть, 11.11.2022
Юрий Трутнев поручил руководству Бурятии продолжить усиление работы по патриотическому воспитанию
В мэрии Улан-Удэ появится новый комитет
В мэрии Улан-Удэ появится новый комитет
Власть, 11.11.2022
Он будет отвечать за чрезвычайные ситуации в городе
В минстрое Бурятии перечислили однодневный заработок участникам СВО
В минстрое Бурятии перечислили однодневный заработок участникам СВО
Власть, 09.11.2022
На средства уже закуплены берцы, спальные мешки, перчатки и др.
Ушла из жизни депутат Хурала Бурятии Екатерина Цыренова
Ушла из жизни депутат Хурала Бурятии Екатерина Цыренова
Власть, 09.11.2022
Она скончалась после продолжительной болезни 
В Бурятии назначили министра образования
В Бурятии назначили министра образования
Власть, 09.11.2022
Назначение по неизвестной причине прошло практически незаметно
Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для юной жительницы Бурятии
Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для юной жительницы Бурятии
Власть, 09.11.2022
Глава республики пообещал исполнить мечту девочки
В Бурятии молодые работники приняли присягу прокурора
В Бурятии молодые работники приняли присягу прокурора
Власть, 08.11.2022
В прокуратуре республики состоялся слёт молодых специалистов
Глава Бурятии проинспектировал строительство 10 школ
Глава Бурятии проинспектировал строительство 10 школ
Власть, 07.11.2022
«По некоторым объектам есть удорожание», - отметил Алексей Цыденов
Жителю Бурятии в администрации затянули с ответом
Жителю Бурятии в администрации затянули с ответом
Власть, 03.11.2022
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление
«ЕР» предложила единый список льгот и мер поддержки для участников СВО
«ЕР» предложила единый список льгот и мер поддержки для участников СВО
Власть, 03.11.2022
Соответствующее предложение отправлено на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину
Забайкалье примет чемпионат России по стрельбе из лука
Забайкалье примет чемпионат России по стрельбе из лука
Власть, 02.11.2022
В регионе стартовала подготовка к предстоящим соревнованиям
В прокуратуре Бурятии провели учебно-методический семинар
В прокуратуре Бурятии провели учебно-методический семинар
Власть, 02.11.2022
Михаил Филичев подчеркнул актуальность процесса цифровизации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^