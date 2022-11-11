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В мэрии Улан-Удэ появится новый комитет

В мэрии Улан-Удэ появится новый комитет
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он будет отвечать за чрезвычайные ситуации в городе

В мэрии Улан-Удэ планируют создать новый комитет. Он объединит два действующих управления – по общественной безопасности и по чрезвычайным ситуациям. Преобразования связаны с требованиями федерального законодательства.

Депутаты обсудили эту идею на заседании профильного комитета Улан-Удэнского городского совета.

- Мы объединяем два управления в один комитет в связи с обстановкой во всём мире. Эти два управления по своим линиям постоянно взаимодействует с силовыми структурами по вопросам гражданской обороны и антитеррористической защищённости. В целях одного направления в области ГО и ЧС и общей координации работы было принято решение об объединении, - объяснил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

Проще говоря, у двух управления по ЧС и управления по общественной безопасности часто совпадают направления работы. Чтобы работа не двоилась, было принято решение их объединить и создать отдельный комитет в мэрии Улан-Удэ с общим председателем. 

После создания комитета введут дополнительные ставки диспетчеров в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Увеличат заработную плату городским спасателям и диспетчерам на 8-9 тысяч рублей. Стоит отметить, что у тех и у других зарплата невысокая – в пределах 20 тысяч рублей. В связи с этим в двух экстренных службах наблюдается сильный кадровый голод. Так, за девять месяцев текучка кадров составляет около 50%.

- Мы надеемся, что за счёт повышения зарплаты спасателям и единой диспетчерской службы будет полный подбор сотрудников. Хорошо проявила себя ЕДДС. Многие через неё звонят, обращаются. Конечно всё упирается в деньги. Если бы мы обладали большими средствами, то соответственно могли больше себе позволить. Работы была бы качественнее и безопаснее, - сказал председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского совета депутатов Дмитрий Турченюк.

На увеличение зарплаты сотрудникам из бюджета Улан-Удэ потребуется дополнительно 20 млн рублей. Вопрос будет вынесен на ближайшей общей сессии горсовета.
администрация Улан-Удэ

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