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Забайкалье примет чемпионат России по стрельбе из лука

Забайкалье примет чемпионат России по стрельбе из лука
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
В регионе стартовала подготовка к предстоящим соревнованиям

1 ноября в Забайкальском крае прошло заседание оргкомитета по проведению чемпионата России по стрельбе из лука, который состоится с 4 по 9 июля 2023 года в Агинском. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В каждом мероприятии, в каждом дне, должно быть то, что запомнится и оставит хорошее впечатление у тренеров, спортсменов, зрителей, гостей чемпионата. На каждом заседании оргкомитета предлагаю обсуждать оригинальные и уникальные решения. Так, например, для зрителей и гостей чемпионата необходимо подготовить площадки, где на любительском уровне все желающие смогли бы попробовать себя в этом виде спорта. Особую роль нужно отвести культурным мероприятиям. Кроме закрытия и открытия чемпионата, должны быть хорошо и умело продуманные включения культурной программы со спецификой Забайкалья, - отметил на заседании губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Также губернатор поручил рассмотреть возможность подготовки призов для победителей соревнований от Забайкальского края. Вопросы финансирования чемпионата будут отрабатывать с федеральным центром.

По информации заместителя председателя правительства Забайкальского края – руководителя администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуева, чемпионат РСФСР по стрельбе из лука уже принимали в Агинском в 1973 году. Спустя 50 лет агинчане опять удостоены этой чести. Решение о проведение чемпионата согласовано президентом Российской федерации стрельбы из лука Владимиром Ешеевым.
Забайкальский край чемпионат России стрельба из лука спорт

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