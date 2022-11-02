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Глава Бурятии представит Путину предложения по развитию туризма

Глава Бурятии представит Путину предложения по развитию туризма
Власть,  Фото:kremlin.ru

Срок определён до 1 декабря

Президент России утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ, состоявшегося 6 сентября 2022 года. На нём обсуждались вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

По итогам заседания 20 октября президент Владимир Путин расформировал Ростуризм и передал его функции в министерство экономического развития.

Глава государства дал ряд поручений правительству, своей администрации и главам регионов в сфере туризма:

- высшим должностным лицам субъектов РФ подготовить предложения по развитию отрасли;

- администрации президента России направить их до 1 декабря 2022 года в правительство;

- кабинету министров РФ выделить финансирование на строительство не менее 140 круизных судов класса «река - море»;

- представить предложения по созданию к 2035 году на территории РФ федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 млн человек в год;

- внести в Госдуму проект закона о праве регионов вводить курортный сбор;

- подготовить предложения по туристическим поездкам по России для членов семей участников спецоперации;

- рассмотреть вопрос создания программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма;

- рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги.

Исходя из списка поручений, в России может возобновиться выдача электронных виз для жителей дружественных стран. Увеличится срок действия многократных туристических виз. Правительство РФ совместно с МИД , МВД и ФСБ должны подготовить предложения.

В стране также планируют ввести единые билеты для туристов на разные виды транспорта по всему маршруту путешествия. На программы туристского кэшбека выделят дополнительные средства. В Бурятии кэшбек работает с конца 2020 года.

Правительство России до 1 декабря рассмотрит вопрос предоставления единоразовых грантов за своевременную реализацию проектов по строительству (реконструкции) гостиниц до 120 номеров.

Премьер-министру Михаилу Мишустину поручено рассмотреть изменения порогов по упрощённой системе налогообложения для туристической индустрии: порог по предельному доходу — до 300 млн рублей, порог по числу сотрудников — до 250 человек, порог по основным средствам — до 250 млн рублей, чтобы малый турбизнес не дробился и не уходил в тень.

Самозанятым разрешат сдавать в аренду нежилые помещения, оборудованные для размещения туристов. Речь идёт об апартаментах, которые сейчас нельзя предоставлять путешественникам и отдыхающим.

туризм Путин

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