 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 апреля

07 апреля

Популярное

В Бурятии зафиксировали всплеск спроса на туры с кэшбеком

В Бурятии зафиксировали всплеск спроса на туры с кэшбеком
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Звонят, интересуются и бронируют туры в Бурятии жители всей страны

Туроператоры республики отмечают ажиотаж и повышенной спрос в последние дни продаж по программе туристического кешбэка. Активно бронируют туры не только жители Бурятии, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского, Красноярского краев и других регионов страны, сообщили в правительстве республики.

О том, что очередной этап программы будет продлён до 15 апреля, накануне сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчёта правительства в Госдуме.

- Правительство приняло решение продлить её [программу туристического кешбэка] до 15 апреля, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету. Так что ещё не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путёвку и отдохнуть в любом месте России, — заявил Мишустин.

Он напомнил, что программа возврата части стоимости путевки была разработана в 2021 году. Это было необходимо для того, чтобы отдых в России был более доступным и комфортным. «Она очень быстро стала популярной. Уже более 1,5 млн человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему очень много», — отметил премьер-министр.

80% туров с кешбэком на отдых в Бурятии приходятся на санатории и курорты. По словам директора ООО «Курорты Бурятии» Геннадия Бандеева, в частности, на курорты Аршан и Горячинск было продано 3364 путёвок. А возврат помог сэкономить гражданам около 20 млн рублей, при этом эти деньги не потеряли и представители туриндустрии.

- Мы надеемся, что данная инициатива Ростуризма будет продолжена. Туристический кешбэк действительно помогает увеличивать узнаваемость наших курортов, — отмечает Геннадий Бандеев.

Звонят, интересуются и бронируют туры в Бурятии жители всей страны.

- Сейчас кешбэк стал очень популярен, все хотят получить какой-то бонус за путёвки. Из Хабаровского края, интересуются, приезжают и Красноярский край. Естественно, Бурятия и Иркутская область, - говорит менеджер по продажам Валерий Юндунов.

Выкупить тур можно до 15 апреля, а отдохнуть до конца июня.


туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии зафиксировали всплеск спроса на туры с кэшбеком
В Бурятии зафиксировали всплеск спроса на туры с кэшбеком
Экономика, 08.04.2022
Звонят, интересуются и бронируют туры в Бурятии жители всей страны
Бурятия в числе регионов, наименее зависимых от импортных продуктов
Бурятия в числе регионов, наименее зависимых от импортных продуктов
Экономика, 08.04.2022
В местных магазинах импортные продукты встречаются реже, чем в других регионах
В Бурятии остро не хватает строителей
В Бурятии остро не хватает строителей
Экономика, 08.04.2022
Лишь 40% выпускников идут работать в строительную отрасль
Каждый второй улан-удэнец хотел бы перейти на четырёхдневку
Каждый второй улан-удэнец хотел бы перейти на четырёхдневку
Экономика, 07.04.2022
Сторонниками четырёхдневной рабочей недели чаще выступают люди в возрасте до 34 лет
На поддержку рынка труда Бурятии направят почти 200 млн
На поддержку рынка труда Бурятии направят почти 200 млн
Экономика, 06.04.2022
«Прошу всем по своим отраслям отработать с работодателями», - поручил Алексей Цыденов
Улан-удэнцы стали экономить на чаевых
Улан-удэнцы стали экономить на чаевых
Экономика, 05.04.2022
Реже всего жители Улан-Удэ оставляют на чай сотрудникам автомоек
Бурятию вновь обнадёжили законом о вольном приносе золота
Бурятию вновь обнадёжили законом о вольном приносе золота
Экономика, 05.04.2022
Проект закона о «вольном приносе» направят в правительство РФ уже в этом месяце
Кур-несушек по 30 рублей смогут получить не все жители Бурятии
Кур-несушек по 30 рублей смогут получить не все жители Бурятии
Экономика, 05.04.2022
Стали известны подробности проекта по раздаче кур населению практически задаром
В Улан-Удэ реконструкция у Гостиных рядов обойдётся в 29,5 млн рублей
В Улан-Удэ реконструкция у Гостиных рядов обойдётся в 29,5 млн рублей
Экономика, 05.04.2022
В ходе реконструкции в том числе установят наземные батуты для детей
В Бурятии практически даром раздадут 10 тысяч кур-несушек
В Бурятии практически даром раздадут 10 тысяч кур-несушек
Экономика, 04.04.2022
В республике придумали беспрецедентные антисанкционные меры
Бурятия сохранила позиции в демографическом рейтинге регионов
Бурятия сохранила позиции в демографическом рейтинге регионов
Экономика, 04.04.2022
Численность населения России снизилась на 0,83%
Авиарейсы из Улан-Удэ в Монголию временно приостановлены
Авиарейсы из Улан-Удэ в Монголию временно приостановлены
Экономика, 04.04.2022
Вместо самолётов в Монголию можно добраться на автобусах и на поезде
В Бурятии строителям увеличат цену госконтрактов до 30%
В Бурятии строителям увеличат цену госконтрактов до 30%
Экономика, 04.04.2022
Строители получат важную меру господдержки
Открывшийся пункт пропуска в Кяхте ежедневно пересекает около 80 машин
Открывшийся пункт пропуска в Кяхте ежедневно пересекает около 80 машин
Экономика, 01.04.2022
В Бурятии ожидается увеличение автомобильного потока в Монголию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^