В Бурятии зафиксировали всплеск спроса на туры с кэшбеком

Звонят, интересуются и бронируют туры в Бурятии жители всей страны
Туроператоры республики отмечают ажиотаж и повышенной спрос в последние дни продаж по программе туристического кешбэка. Активно бронируют туры не только жители Бурятии, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского, Красноярского краев и других регионов страны, сообщили в правительстве республики.
О том, что очередной этап программы будет продлён до 15 апреля, накануне сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчёта правительства в Госдуме.
- Правительство приняло решение продлить её [программу туристического кешбэка] до 15 апреля, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету. Так что ещё не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путёвку и отдохнуть в любом месте России, — заявил Мишустин.
Он напомнил, что программа возврата части стоимости путевки была разработана в 2021 году. Это было необходимо для того, чтобы отдых в России был более доступным и комфортным. «Она очень быстро стала популярной. Уже более 1,5 млн человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему очень много», — отметил премьер-министр.
80% туров с кешбэком на отдых в Бурятии приходятся на санатории и курорты. По словам директора ООО «Курорты Бурятии» Геннадия Бандеева, в частности, на курорты Аршан и Горячинск было продано 3364 путёвок. А возврат помог сэкономить гражданам около 20 млн рублей, при этом эти деньги не потеряли и представители туриндустрии.
- Мы надеемся, что данная инициатива Ростуризма будет продолжена. Туристический кешбэк действительно помогает увеличивать узнаваемость наших курортов, — отмечает Геннадий Бандеев.
Звонят, интересуются и бронируют туры в Бурятии жители всей страны.
- Сейчас кешбэк стал очень популярен, все хотят получить какой-то бонус за путёвки. Из Хабаровского края, интересуются, приезжают и Красноярский край. Естественно, Бурятия и Иркутская область, - говорит менеджер по продажам Валерий Юндунов.
Выкупить тур можно до 15 апреля, а отдохнуть до конца июня.
В Бурятии зафиксировали всплеск спроса на туры с кэшбеком
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