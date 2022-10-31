Обсуждение и утверждение резолюции проходит каждые два года
28 октября первый комитет 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект резолюции «Международная безопасность Монголии и её статус государства, свободного от ядерного оружия». Об этом в пятницу заявила пресс-служба монгольского министерства иностранных дел.
Постоянный представитель Монголии при ООН, посол В. Энхболд в своём выступлении, представляя проект резолюции на заседании первого комитета, рассказал, что в этом году исполняется 30 лет с момента провозглашения страны государством, свободным от ядерного оружия. Также он подчеркнул важность совместного заявления 2000 года и совместной декларации 2012 года пяти ядерных государств в поддержку безъядерного статуса Монголии.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», с 1998 года Генеральная ассамблея ООН каждые два года обсуждает и утверждает резолюцию «Международная безопасность Монголии и её статус государства, свободного от ядерного оружия». В этом году в общей сложности 46 стран присоединились в качестве соавторов к одобренной резолюции.
ООН утвердила резолюцию о безъядерном статусе Монголии
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