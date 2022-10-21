Им стал Баясхалан Дашибалов
Начальником Госинспекции Забайкальского края на основании письма министерства строительства и ЖКХ России назначен Баясхалан Дашибалов. Соответствующее распоряжение подписано 20 октября.
Ранее Баясхалан Дашибалов занимал место исполняющего обязанности начальника инспекции.
Баясхалан Александрович Дашибалов родился в 1976 году. В 2001 году окончил Читинский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация – инженер, в 2004 году – Читинский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация - юрист.
Общий трудовой стаж и стаж государственной гражданской службы составляет 20 лет. С 2007 года работал в инспекции государственного строительного надзора Забайкальского края. С декабря 2016 года замещал должность заместителя начальника государственной инспекции Забайкальского края, с декабря 2019 года – первого заместителя начальника краевого ведомства. Женат, воспитывает двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Утверждён начальник Госинспекции Забайкальского края
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 21.10.2022
Жаргал Цыбиков обвиняется в ряде эпизодов – от воровства топлива до незаконной помощи бизнесмену на 12 млн
Власть, 21.10.2022
Депутаты горсовета обсудили проблемы развития транспортной инфраструктуры
На 92 году жизни скончался Дамба Цыренович Будаев
По словам губернатора региона, они не будут ограничивать обычный порядок жизни жителей области
Иск уже ушёл в суд
Алексей Цыденов проверил условия содержания и уровень обеспечения экипировкой
Им стал Владимир Петраков
Оксана Бухольцева заявила, что готова бороться до конца
Андрей Саянский является офицером запаса
Решение Алексею Щепину обжаловать не удалось
В дело вмешалась прокуратура
Власть, 18.10.2022
Это необходимо для строительства детсада и школы
Теперь часть обращений будет решаться на уровне муниципальных районов
На региональные надзорные органы собираются возложить конкретные полномочия
Сейчас Павел Малых проводит последние приёмки отремонтированных дорог