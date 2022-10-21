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Утверждён начальник Госинспекции Забайкальского края

Утверждён начальник Госинспекции Забайкальского края
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Им стал Баясхалан Дашибалов

Начальником Госинспекции Забайкальского края на основании письма министерства строительства и ЖКХ России назначен Баясхалан Дашибалов. Соответствующее распоряжение подписано 20 октября.

Ранее Баясхалан Дашибалов занимал место исполняющего обязанности начальника инспекции.

Баясхалан Александрович Дашибалов родился в 1976 году. В 2001 году окончил Читинский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация – инженер, в 2004 году – Читинский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация - юрист.

Общий трудовой стаж и стаж государственной гражданской службы составляет 20 лет. С 2007 года работал в инспекции государственного строительного надзора Забайкальского края. С декабря 2016 года замещал должность заместителя начальника государственной инспекции Забайкальского края, с декабря 2019 года – первого заместителя начальника краевого ведомства. Женат, воспитывает двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край назначение

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