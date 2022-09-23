Глава Бурятии назначил шесть министров

Назначения обошлись без сюрпризов
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал первые постановления о назначении министров. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее правительство республики сложило свои полномочия в связи с тем, что Алексей Цыденов прошёл выборы и вновь вступил в должность главы.
Первые кадровые постановления касаются должностей министров в министерствах социальной защиты населения; по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства; культуры; туризма; строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Также утверждена кандидатура на должность министра Бурятии по взаимодействию с Монголией.
Здесь не произошло никаких сюрпризов. Все прежние министры остались на своих местах.
Согласно постановлениям, министром социальной защиты населения Бурятии назначена Татьяна Быкова. Александр Гоге возглавит министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. Соелма Дагаева утверждена на должность министра культуры.
Алдар Доржиев займёт пост министра туризма. Николай Рузавин назначен на должность министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Даба-Жалсан Чирипов назначен на должность министра Бурятии по взаимодействию с Монголией.
С оставшимися вакансиями должно быть интереснее. Ранее Алексей Цыденов анонсировал некоторые кадровые изменения.
Прежний состав правительства выглядел следующим образом:
Первый зампред правительства Всеволод Мухин
Зампред правительства – руководитель администрации главы Баир Цыренов
Зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов
Зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников
Зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской
Зампред правительства, отвечающий за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры – Иван Альхеев
Зампред правительства – министр экономики Екатерина Кочетова
Зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев
Зампред правительства – глава полномочного представительства Бурятии при президенте РФ – Игорь Зураев
Министр финансов Георгий Мадасов
Министр имущественных и земельных отношений Маргарита Магомедова
Врио министра промышленности, торговли и инвестиций Алексей Оловянников
Врио министра природных ресурсов и экологии Наталья Тумуреева
Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николай Рузавин
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге
Министр социальной защиты населения Татьяна Быкова
Министр здравоохранения Евгения Лудупова
Министр культуры Соёлма Дагаева
Врио министра образования и науки Валерий Поздняков
Министр спорта и молодежной политики Иван Козырев
Министр туризма Алдар Доржиев
Министр по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан Чирипов
Глава Бурятии назначил шесть министров
Власть, Фото:
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