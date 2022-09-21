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Глава Бурятии принял отставку правительства

Глава Бурятии принял отставку правительства
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Действующий состав правительства республики продолжит работать до формирования нового

Правительство Бурятии сложило свои полномочия перед вступившим в должность главы республики Алексеем Цыденовым. Об этом объявил первый заместитель председателя правительства республики Всеволод Мухин на заседании правительства, состоявшемся 21 сентября после церемонии инаугурации.

На совещании глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что впереди перед правительством республики стоят важные задачи.

- Впереди предстоит большая работа. Прошу вас продолжать работать, как работали, - отметил Алексей Цыденов.

Действующий состав правительства республики продолжит работать до формирования нового. Заместители председателя правительства и министр финансов по регламенту будут проходить процедуру согласования через Народный Хурал.

Как сообщал «Байкал-Daily», на следующий день после выборов главы Алексей Цыденов объявил о том, что в правительстве ожидаются некоторые кадровые изменения.

Сейчас правительство Бурятии выглядит следующим образом:

Первый зампред правительства Всеволод Мухин
Зампред правительства – руководитель администрации главы Баир Цыренов
Зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов
Зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников
Зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской
Зампред правительства, отвечающий за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры – Иван Альхеев
Зампред правительства – министр экономики Екатерина Кочетова
Зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев
Зампред правительства – глава полномочного представительства Бурятии при президенте РФ – Игорь Зураев
Министр финансов Георгий Мадасов
Министр имущественных и земельных отношений Маргарита Магомедова
Врио министра промышленности, торговли и инвестиций Алексей Оловянников
Врио министра природных ресурсов и экологии Наталья Тумуреева
Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николай Рузавин
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге
Министр социальной защиты населения Татьяна Быкова
Министр здравоохранения Евгения Лудупова
Министр культуры Соёлма Дагаева
Врио министра образования и науки Валерий Поздняков
Министр спорта и молодежной политики Иван Козырев
Министр туризма Алдар Доржиев
Министр по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан Чирипов
глава Бурятии Алексей Цыденов правительство Бурятии

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