Дмитрий Сигачев решил отправиться на сборы
Депутат Улан-Удэнского горсовета Дмитрий Сигачев собирается отправиться на сборы.
Сегодня утром он сам съездил в военкомат и получил повестку, рассказали в пресс-службе горсовета.
- Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться помочь моей стране и тем, кто встал на ее защиту, - цитирует Дмитрия Сигачева пресс-служба горсовета.
21 сентября российский президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили с обращениями к россиянам. В ходе выступлений Путин объявил частичную мобилизацию. Шойгу сообщил, что мобилизовать планируется 300 тысяч человек.
Справка:
Дмитрий Сигачев окончил Улан-Удэнский электротехникум связи. С 2007 года работал в различных коммерческих фирмах, в том числе на ОАО «Молоко Бурятия», где занимал пост директора по производству.
В настоящее время Дмитрий Сигачев является директором филиала ООО «Авиакомпания «Сириус Аэро».
Улан-удэнский депутат Сигачев сам съездил в военкомат за повесткой
Власть, Фото:
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