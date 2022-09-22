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Улан-удэнский депутат Сигачев сам съездил в военкомат за повесткой

Улан-удэнский депутат Сигачев сам съездил в военкомат за повесткой
Власть,  Фото:горсовет Улан-Удэ
Дмитрий Сигачев решил отправиться на сборы

Депутат Улан-Удэнского горсовета Дмитрий Сигачев собирается отправиться на сборы.

Сегодня утром он сам съездил в военкомат и получил повестку, рассказали в пресс-службе горсовета. 

- Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться помочь моей стране и тем, кто встал на ее защиту, - цитирует Дмитрия Сигачева пресс-служба горсовета.

21 сентября российский президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили с обращениями к россиянам. В ходе выступлений Путин объявил частичную мобилизацию. Шойгу сообщил, что мобилизовать планируется 300 тысяч человек.

Справка:

Дмитрий Сигачев окончил Улан-Удэнский электротехникум связи. С 2007 года работал в различных коммерческих фирмах, в том числе на ОАО «Молоко Бурятия», где занимал пост директора по производству.

В настоящее время Дмитрий Сигачев является директором филиала ООО «Авиакомпания «Сириус Аэро».

частичная мобилизация спецоперация на Украине

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