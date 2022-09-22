Улан-удэнский депутат Сигачев сам съездил в военкомат за повесткой

Дмитрий Сигачев решил отправиться на сборы



Депутат Улан-Удэнского горсовета Дмитрий Сигачев собирается отправиться на сборы.



Сегодня утром он сам съездил в военкомат и получил повестку, рассказали в пресс-службе горсовета.



- Я не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться помочь моей стране и тем, кто встал на ее защиту, - цитирует Дмитрия Сигачева пресс-служба горсовета.



21 сентября российский президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили с обращениями к россиянам. В ходе выступлений Путин объявил частичную мобилизацию. Шойгу сообщил, что мобилизовать планируется 300 тысяч человек.



Справка:



Дмитрий Сигачев окончил Улан-Удэнский электротехникум связи. С 2007 года работал в различных коммерческих фирмах, в том числе на ОАО «Молоко Бурятия», где занимал пост директора по производству.



В настоящее время Дмитрий Сигачев является директором филиала ООО «Авиакомпания «Сириус Аэро».



