На выборах главы Бурятии проголосовали Малышенко и Цыденов









Также свой голос отдал представитель КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Народном Хурале Виктор Малышенко.







Также в бюллетенях значатся Сергей Дорош (ЛДПР) и Семен Матхеев («Новые люди»).



По некоторой информации, кандидат Матхеев вряд ли придёт сегодня на избирательный участок. С утра стало известно, что он потерял свой паспорт.



Помимо выборов главы Бурятии, сегодня в республике проходят выборы муниципального уровня. Жители избирательных округов №15, №20, №28 Улан-Удэ участвуют в дополнительных выборах депутатов городского Совета депутатов шестого созыва.



В Селенгинском районе жители выбирают главу района. Идут выборы в райсоветы, советы депутатов сёл, посёлков или на должность глав сельских поселений в 12-ти районах республики (Баунтовский эвенкийский, Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский район, Кижингинский, Кяхтинский, Муйский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский).



С утра 11 сентября на выборах главы Бурятии проголосовали уже двое кандидатов из четырёх.На своём избирательном участке № 723 свой выбор сделали Алексей Цыденов, занимавший пост главы последние пять лет, и его супруга Ирина.