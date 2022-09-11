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На выборах главы Бурятии проголосовали Малышенко и Цыденов

Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов на выборы пришёл с супругой

С утра 11 сентября на выборах главы Бурятии проголосовали уже двое кандидатов из четырёх.

На своём избирательном участке № 723 свой выбор сделали Алексей Цыденов, занимавший пост главы последние пять лет, и его супруга Ирина.



Также свой голос отдал представитель КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Народном Хурале Виктор Малышенко.

 
Также в бюллетенях значатся Сергей Дорош (ЛДПР) и Семен Матхеев («Новые люди»).

По некоторой информации, кандидат Матхеев вряд ли придёт сегодня на избирательный участок. С утра стало известно, что он потерял свой паспорт. 

Помимо выборов главы Бурятии, сегодня в республике проходят выборы муниципального уровня. Жители избирательных округов №15, №20, №28 Улан-Удэ участвуют в дополнительных выборах депутатов городского Совета депутатов шестого созыва.

В Селенгинском районе жители выбирают главу района. Идут выборы в райсоветы, советы депутатов сёл, посёлков или на должность глав сельских поселений в 12-ти районах республики (Баунтовский эвенкийский, Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский район, Кижингинский, Кяхтинский, Муйский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский).
выборы

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