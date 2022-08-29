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Главный инспектор МВД России проведёт приём в Улан-Удэ

Главный инспектор МВД России проведёт приём в Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Предварительно необходимо записаться

Руководитель комиссии – главный инспектор МВД России полковник полиции Дмитрий Петрунин 3 сентября проведёт приём граждан в Улан-Удэ.

Приём состоится по адресу: ул. Димитрова, д. 2 «а», корпус 2. Начало в 9.00.

Посетителей просят использовать медицинские маски.

Телефоны для справок и предварительной записи: (3012)-27-51-75, (3012)-27-51-55

МВД

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