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Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление

Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
По результатам проверки прокуратуры нормативный правовой акт приведён в соответствие с законом

Прокурорская проверка выявила несоответствие положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ, утверждённого постановлением администрации города, требованиям законодательства. Так, положением не был предусмотрен ряд полномочий комиссии в сфере безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, отсутствовал регламентированный порядок контроля исполнения постановлений комиссии.

Для устранения выявленных нарушений закона заместитель прокурора республики внёс представление мэру Улан-Удэ.

После прокурорского вмешательства постановлением администрации Улан-Удэ в новой редакции утверждено положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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