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Помощнику президента России представили мастер-план развития Улан-Удэ

Помощнику президента России представили мастер-план развития Улан-Удэ
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Позже мастер-план представят на Восточном экономическом форуме

Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провели рабочую встречу в Москве с помощником президента России Максимом Орешкиным. Ему представили мастер-план развития столицы Бурятии.

Затем мастер-план представят в рамках Восточного экономического форума на президиуме под председательством Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- На рабочей встрече с Максимом Орешкиным детально обсудили мастер-план развития Улан-Удэ, миссию города, его место в стране. Максим Станиславович, как один из ведущих экономистов страны, чётко представляет внутренние экономические процессы, сопровождающие развитие города. Нашей целью на встрече было отразить в мастер-плане цели - придать экономике дополнительный импульс, обеспечить достойную оплату труда наших жителей, - отметил глава Бурятии.

Также в ходе встречи обсуждались темы развития туризма, индустрии здоровья, авиа- и приборостроение, агропромышленность и переработка. «Всё это открывает возможности и для инвестиций, и для вовлечения малого и среднего бизнеса. Мастер-план даёт нам возможность ещё раз оценить свои позиции, сформировать планы, выставить ориентиры», - подчеркнул Алексей Цыденов.

- Внимание Алексея Самбуевича и федеральных коллег к разработке мастер-плана выводит обсуждение на принципиально новый уровень. Заявленные миссия и цели могут быть реализованы только при поддержке президента и правительства страны. Сегодня такое понимание есть, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Мастер-планы городов Дальнего Востока разрабатываются по итогам поручений президента России Владимира Путина, озвученных на Восточном экономическом форуме в 2021 году. Лучшие мастер-планы будут представлены во Владивостоке в сентябре на ВЭФ-2022. В конце июля глава республики представил мастер-план по развитию столицы Бурятии на площадке ВЭБ.РФ. По итогам промежуточного отбора мастер-планы Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатского и Магадана набрали наивысшие баллы.

глава Бурятии Алексей Цыденов социально-экономическое развитие

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