«Улан-Удэстройзаказчик» получил нового директора

Власть, Фото: предоставлено администрацией Улан-Удэ

Новый руководитель начинал трудовую деятельность на Улан-Удэнском авиазаводе



Распоряжением администрации Улан-Удэ на должность директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» назначен Олег Тимофеев. К своим обязанностям он приступил с начала августа.



Прежний руководитель Максим Большаков перешёл на должность заместителя председателя комитета по строительству мэрии.



Олег Тимофеев в 1984 году окончил ВСГТУ по специальности «промышленное и гражданское строительство». Начал трудовую деятельность на Улан-Удэнском авиационном заводе.



С 2008 по 2009 год занимал должность заместителя директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик». С 2014 по 2016 год - заместитель главного инженера по капитальному строительству Улан-Удэнского авиационного завода.



С 2021 по 2022 занимал должность ведущего инженера строительного контроля федерального автономного учреждения «РосКапСтрой». С мая 2022 года – первый заместитель директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик».



Справка:



МУ «Улан-Удэстройзаказчик» - подведомственное учреждение комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Является заказчиком по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов городского заказа. Обеспечивает организацию работ на стройках и объектах, предъявляет приемочной комиссии законченные строительством и подготовленные к эксплуатации стройки и объекты.

