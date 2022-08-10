Илья Золотухин уволился по собственному желанию
В Забайкальском крае подписано распоряжение об освобождении от замещаемой должности и увольнении с государственной службы по собственной инициативе министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи региона Ильи Золотухина.
Исполнять обязанности главы ведомства с 10 по 15 августа будет замминистра ЖКХ Александр Суханюк. С 16 августа и до назначения руководителя министерства исполняющим обязанности министра будет первый заместитель министра ЖКХ, цифровизации и связи региона Роман Слепцов.
Илья Золотухин был назначен министром жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края в июне 2020 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Забайкальский министр ЖКХ покинул свой пост
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