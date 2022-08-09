Генсек ООН отдал дань уважения памятнику Чингисхана

Антониу Гутерриш прибыл в Монголию



8 августа в Монголию с трёхдневным визитом прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



Сегодня, 9 августа, на главной площади Улан-Батора состоялась официальная церемония приветствия. На площади Сухэ-Батора почётный гость и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух поприветствовали официальных лиц, послов иностранных государств и представителей международных организаций, участвовавших в церемонии встречи. Затем они отдали дань уважения памятнику Чингисхана.



Также Антониу Гутерриш провёл встречу с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг и дал совместную пресс- конференцию.



По словам министра, Монголия поддержит призыв увеличить число женщин, участвующих в миротворческих операциях, до 15 процентов и будет проводить политику, направленную на достижение этой цели к 2027 году. Также правительство страны будет тесно сотрудничать с ООН в пяти областях: развитие человеческого потенциала; устойчивый рост с экологическим доступом; управление, ориентированное на человека; верховенство закона и права человека.



Кроме этого, сегодня проходят встреча генерального секретаря ООН с президентом Монголии и их участие в мероприятии по посадке деревьев в рамках национального движения «Миллиард деревьев», сообщает новостное агентство «Монцамэ».

