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Генсек ООН отдал дань уважения памятнику Чингисхана

Генсек ООН отдал дань уважения памятнику Чингисхана
Власть,  Фото:пресс-служба президента Монголии

Антониу Гутерриш прибыл в Монголию

8 августа в Монголию с трёхдневным визитом прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Сегодня, 9 августа, на главной площади Улан-Батора состоялась официальная церемония приветствия. На площади Сухэ-Батора почётный гость и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух поприветствовали официальных лиц, послов иностранных государств и представителей международных организаций, участвовавших в церемонии встречи. Затем они отдали дань уважения памятнику Чингисхана.

Также Антониу Гутерриш провёл встречу с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг и дал совместную пресс- конференцию.

По словам министра, Монголия поддержит призыв увеличить число женщин, участвующих в миротворческих операциях, до 15 процентов и будет проводить политику, направленную на достижение этой цели к 2027 году. Также правительство страны будет тесно сотрудничать с ООН в пяти областях: развитие человеческого потенциала; устойчивый рост с экологическим доступом; управление, ориентированное на человека; верховенство закона и права человека.

Кроме этого, сегодня проходят встреча генерального секретаря ООН с президентом Монголии и их участие в мероприятии по посадке деревьев в рамках национального движения «Миллиард деревьев», сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Монголия ООН международные отношения

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