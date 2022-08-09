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В Забайкалье назначили замминистра спорта региона

В Забайкалье назначили замминистра спорта региона
Власть,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкалья
Им стал Артур Акжигитов

Заместителем министра физической культуры и спорта Забайкальского края назначен Артур Акжигитов. Он вступил в должность с 9 августа.

Артур Рифатович Акжигитов родился 29 ноября 1971 года в монгольском городе Сайншанд. В 1993 году окончил Читинский государственный педагогический институт имени Н.Г. Чернышевского по специальности «Физическая культура», квалификация «Учитель физической культуры».

Трудовую деятельность начал в 1992 году. C 2008 по 2018 год работал в региональном центре спортивной подготовки Забайкальского края, специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 2, три года из которых на руководящих должностях. Перед назначением работал начальником спортивного центра Читы филиала центрального спортивного клуба армии министерства обороны РФ.

В 2008 году был администратором учебно-тренировочных сборов олимпийской сборной команды России в Чите, в период тренировочных сборов перед играми Олимпиады в Пекине. С 2009 по 2017 год – вице-президент Забайкальской федерации стрельбы из лука. С 2012 по 2017 год - член президиума Российской Федерации стрельбы из лука.

За высокие показатели в профессиональной деятельности Артур Акжигитов дважды награждался почётными грамотами губернатора Забайкальского края, а также поощрён памятным подарком, за успехи в работе награждён благодарственным письмом законодательного собрания Забайкальского края.

Общий рабочий стаж составляет более 30 лет. Женат, имеет двоих детей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья
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