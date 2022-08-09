Глава Бурятии: «Сделал замечание минстрою»

Алексей Цыденов рассказал об итогах прошедшего заседания по подготовке к отопительному сезону
Бурятия готова к отопительному сезону 2022-23 гг почти на 75%, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов. Он провёл совещание по подготовке к зиме и рассказал подписчикам об его итогах.
«В целом по республике общая готовность к отопительному сезону на сегодняшний день лучше, чем в прошлом году на эту же дату, и составляет 74,7%», - сообщил Алексей Цыденов. По его словам, оценивалась готовность котельных, тепловых сетей, сетей теплоснабжения и водоотведения, очистных сооружений и жилищного фонда.
- Сделал замечание минстрою: министерство активно занимается стройками, но в системе ЖКХ продуктивной работы не наблюдается, - рассказал глава республики.
У ряда муниципалитетов, по его словам, сегодня есть проблемы с готовностью к отопительному сезону: это Муйский, Северо-Байкальский районы и Улан-Удэ.
- Муйскому и Северо-Байкальскому районам поручил представить план мероприятий по улучшению экономической эффективности в системе теплоснабжения, а именно - сокращение расходов на теплоснабжение. Ситуацию надо кардинально менять, а не констатировать её каждый год. Потери в связи с износом растут, растёт и цена на уголь, которая не учитывается в тарифе. По решению этого же вопроса дал поручение службе по тарифам - сделать комплексный анализ по северным районам, - сообщил глава Бурятии.
Также Алексей Цыденов дал поручение районам, особенно отдалённым, решить вопрос с закупом угля. Разброс цен в разных районах очень большой: от 1250 до 4890 рублей за тонну. «Понятно, что на цену влияет транспортная составляющая. Поэтому нужно искать альтернативные пути поставки. Минтранс запланировало встречу с перевозчиками, чтобы обговорить реальные сроки поставки и приемлемые цены. Также районам необходимо отработать вопрос с задолженностью предприятий ЖКХ, юрлиц», - отметил глава.
Сейчас в республике 18 газовых котельных с использованием сжиженного углеводородного газа в разных муниципальных школах и детсадах. По восьми из них необходимо решить вопрос по получению разрешения на допуск к эксплуатации энергопринимающих установок.
- Времени остаётся не так много, к осени все районы и город Улан-Удэ должны быть 100% готовы обеспечить земляков теплом, - заключил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии: «Сделал замечание минстрою»
Власть, Фото:
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