«Коллеги, у нас настроена работа по обращениям с соцсетях не для формальных ответов», - заявил Алексей Цыденов
В Бурятии дороги местного значения будут ремонтировать с учётом обращений населения. Такое поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании с минтрансом республики и главами районов по текущему состоянию дорог. Основной темой обсуждения стали дороги, на которые чаще всего жалуются жители в социальных сетях.
В ходе совещания глава Бурятии поручил районам составить реестр местных дорог с учётом обращений граждан. Эту работу муниципалитеты должны провести для получения дополнительного финансирования на текущий ремонт дорог местного значения, пояснили в пресс-службе правительства республики.
- Коллеги, у нас настроена работа по обращениям с соцсетях не для формальных ответов, а для того, чтобы вы взяли на вооружение. А если работа по тому или иному участку уже ведётся, чтобы приняли к сведению замечания и скорректировали свою работу, - обратился глава Бурятии к участникам совещания.
Отметим, в июле центр управления регионом Бурятии зафиксировал 277 обращений по теме дорог. 210 из них в соцсетях, остальные поступили через Госуслуги. В соцсетях 121 обращение было от жителей Улан-Удэ, а 89 из районов. Больше всех из Селенгинского района - 15, Закаменского - 13, Кяхтинского – 10. 74 обращения были на тему необходимости строительства и реконструкции дорог, 43 – по ямам и выбоинам на дорогах.
Также Алексей Цыденов обратился к руководителям компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых в районах, рассмотреть все возможные варианты участия недропользователей в содержании местных дорог.
Глава Бурятии поручил реагировать на жалобы в соцсетях по дорогам
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