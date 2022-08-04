В Бурятии бывшего чиновника осудили за присвоение 1,6 млн

Осуждённый полностью признал вину



В Курумканском районе Бурятии вынесли приговор в отношении бывшего сотрудника районной администрации, который похитил 1,6 млн рублей. Он признан виновным в мошенничестве, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.



- Муниципальный служащий с марта 2017 года по май 2019 года, используя своё служебное положение, похитил средства субсидии. Средства выделены шести гражданам в рамках республиканских государственных программ на приобретение жилья и компенсацию затраченных собственных средств при его строительстве и ремонте. Сумма похищенного составила 1,6 млн рублей, - сообщили в пре6сс-службе прокуратуры Бурятии.



Кроме того, трое из тех, кому выделили субсидию из бюджета, вовсе не имели права на неё.



Подсудимый признал свою вину и частично возместил ущерб – 300 тысяч рублей.



Баргузинский районный суд назначил виновному 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также удовлетворён гражданский иск прокуратуры о взыскании с осуждённого ущерба на сумму 1,3 млн рублей.



Приговор вступил в законную силу.

