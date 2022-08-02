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Глава Бурятии поздравил десантников с Днём ВДВ

Глава Бурятии поздравил десантников с Днём ВДВ
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Никто, кроме вас», - поделился Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов на своих страницах в соцсетях поздравил десантников с Днём ВДВ. Праздник отмечается сегодня, 2 августа.

«В этот день вся Бурятия отдаёт дать бесконечного уважения и гордости нашим землякам-десантникам, которые с честью и достоинством защищают будущее нашей страны в борьбе с неонацизмом на Украине», - написал Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии прикрепил к своему посту клип от матерей и жён 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, который был снят в поддержку российских военнослужащих.

Алексей Цыденов упомянул в своей публикации имена двух Героев России. Гвардии ефрейтор Дмитрий Фаршинев получил это звание посмертно. Он погиб в апреле в ходе спецоперации в возрасте 21 года.

Полковник Денис Шишов получил звание Героя России весной, когда командовал 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой. Позже Шишов был переведён указом президента из Улан-Удэ в Псков.

«С Днём ВДВ, ребята! Никто, кроме вас!» - заключил глава Бурятии. 
глава Бурятии Алексей Цыденов день ВДВ

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