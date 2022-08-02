«Никто, кроме вас», - поделился Алексей Цыденов
Глава Бурятии Алексей Цыденов на своих страницах в соцсетях поздравил десантников с Днём ВДВ. Праздник отмечается сегодня, 2 августа.
«В этот день вся Бурятия отдаёт дать бесконечного уважения и гордости нашим землякам-десантникам, которые с честью и достоинством защищают будущее нашей страны в борьбе с неонацизмом на Украине», - написал Алексей Цыденов.
Также глава Бурятии прикрепил к своему посту клип от матерей и жён 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, который был снят в поддержку российских военнослужащих.
Алексей Цыденов упомянул в своей публикации имена двух Героев России. Гвардии ефрейтор Дмитрий Фаршинев получил это звание посмертно. Он погиб в апреле в ходе спецоперации в возрасте 21 года.
Полковник Денис Шишов получил звание Героя России весной, когда командовал 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой. Позже Шишов был переведён указом президента из Улан-Удэ в Псков.
«С Днём ВДВ, ребята! Никто, кроме вас!» - заключил глава Бурятии.
Глава Бурятии поздравил десантников с Днём ВДВ
Власть, Фото:
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