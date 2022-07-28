Матери и жёны военных из Улан-Удэ сняли клип в их поддержку

«Бурятия с вами!» - обращаются семьи военнослужащих
Матери и жены военнослужащих легендарной 11 отдельной гвардейской десантной-штурмовой бригады, дислоцированной в Улан-Удэ, сняли клип в поддержку своих родных. Видео приурочили ко Дню Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа.
- Бурятия с вами! – говорится в описании к клипу.
В пятиминутном видео женщина поёт песню рок-группы «Би-2» «Молитва». В ролике задействованы жёны и дети военнослужащих. Женщины с ребятишками гуляют по бескрайним бурятским степям, занимаются бытом и, конечно же, переживают и молятся за своих родных. Также показаны фрагменты с учений и армейской жизни бойцов.
Ролик завершается лирично, когда женщины и дети встают перед входом в войсковую часть, а перед ними становится военнослужащий, как бы защищая их.
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