Матери и жёны военных из Улан-Удэ сняли клип в их поддержку







В пятиминутном видео женщина поёт песню рок-группы «Би-2» «Молитва». В ролике задействованы жёны и дети военнослужащих. Женщины с ребятишками гуляют по бескрайним бурятским степям, занимаются бытом и, конечно же, переживают и молятся за своих родных. Также показаны фрагменты с учений и армейской жизни бойцов.



Ролик завершается лирично, когда женщины и дети встают перед входом в войсковую часть, а перед ними становится военнослужащий, как бы защищая их.







Матери и жены военнослужащих легендарной 11 отдельной гвардейской десантной-штурмовой бригады, дислоцированной в Улан-Удэ, сняли клип в поддержку своих родных. Видео приурочили ко Дню Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа.- Бурятия с вами! – говорится в описании к клипу.