По словам его коллег, для них эта новость стала потрясением
Депутат думы Братска Денис Шепель отправился служить добровольцем на Донбасс. Об этом в своем-телеграм канале сообщила председатель думы Лариса Павлова.
- Для его родных, друзей и коллег это стало потрясением, но Денис Иванович сделал свой выбор. Мы желаем ему удачи и скорейшего возвращения домой! ДНР и ЛНР постоянно подвергаются обстрелам со стороны националистов, погибают мирные жители, - написала Лариса Павлова.
Она добавила, что «в этот сложный и переломный для нашей страны период ещё больше ощущается сплоченность людей».
- Депутаты Думы, представители администрации, градообразующих предприятий, предприниматели, очень многие братчане оказывают гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Есть случаи, когда люди жертвуют последними накоплениями, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Наши земляки участвуют в боевых действиях... Пусть Бог хранит каждого, - добавила председатель думы Братска.
Согласно информации на сайте братской думы, Денису Шепель 41 год. Он уроженец Братска, окончил в 2002 году Братский государственный университет по специальности «инженер». Трудится гендиректором ООО ТК «Мангуст».
Депутат думы Братска отправился добровольцем на Донбасс
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