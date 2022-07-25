Депутат думы Братска отправился добровольцем на Донбасс

Власть, Фото: телеграм-канал Ларисы Павловой

По словам его коллег, для них эта новость стала потрясением



Депутат думы Братска Денис Шепель отправился служить добровольцем на Донбасс. Об этом в своем-телеграм канале сообщила председатель думы Лариса Павлова.



- Для его родных, друзей и коллег это стало потрясением, но Денис Иванович сделал свой выбор. Мы желаем ему удачи и скорейшего возвращения домой! ДНР и ЛНР постоянно подвергаются обстрелам со стороны националистов, погибают мирные жители, - написала Лариса Павлова.



Она добавила, что «в этот сложный и переломный для нашей страны период ещё больше ощущается сплоченность людей».



- Депутаты Думы, представители администрации, градообразующих предприятий, предприниматели, очень многие братчане оказывают гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Есть случаи, когда люди жертвуют последними накоплениями, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Наши земляки участвуют в боевых действиях... Пусть Бог хранит каждого, - добавила председатель думы Братска.



Согласно информации на сайте братской думы, Денису Шепель 41 год. Он уроженец Братска, окончил в 2002 году Братский государственный университет по специальности «инженер». Трудится гендиректором ООО ТК «Мангуст».

