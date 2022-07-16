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Глава Бурятии работает Мухоршибирском районе

Глава Бурятии работает Мухоршибирском районе
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В район Алексей Цыденов выехал сегодня

Глава Бурятии Алексей Цыденов выехал с целевой поездкой в Мухоршибирский район в субботу, 16 июля.

В районе он осмотрит Новозаганскую среднюю школу, в которой сейчас идёт капитальный ремонт. Трёхэтажное кирпичное здание школы было введено в эксплуатацию в 1987 году. В 2022 году в рамках госпрограммы «Модернизация школьной системы образования РБ» ведётся капитальный ремонт здания на сумму 87 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В селе Мухоршибирь глава Бурятии посетит строящийся датацентр ООО «Битривер-Б». Проект входит в перечень территорий опережающего развития республики (ТОР «Бурятия»). После ввода объекта в эксплуатацию, центр обработки данных будет предоставлять услуги по размещению и подключению оборудования к энерго-информационной инфраструктуре, а также готовые решения энергоёмких вычислений и операций с искусственным интеллектом.

Кроме того, Алексей Цыденов примет участие в мероприятиях в честь 95-летия района, пообщается с ветеранами, а также посети арт-выставку территориальных общественных самоуправлений.

глава Бурятии

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