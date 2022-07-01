Парламентарии проигнорировали отчёт Счётной палаты
Депутаты Народного Хурала Бурятии не стали заслушивать отчёт Счётной палаты на очередной сессии 30 июня. Сразу перейти к вопросам предложил депутат Андреян Зыбынов.
- При подготовке к текущей сессии все комитеты подробно, обстоятельно и серьёзно обсуждали доклад председателя Счётной палаты. Есть предложение перейти сразу к вопросам, - сказал депутат.
Коллеги его поддержали и перешли сразу к обсуждению.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобное происходит не впервые. На сессии в апреле парламентарии не стали заслушивать доклад по вопросу о внесении изменений в бюджет-2022. Тогда некоторые из депутатов возмутились и упрекнули коллег в излишней спешке.
На следующий день на сессии обошли стороной доклады всех троих омбудсменов – уполномоченные по правам человека, по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей. Тогда депутаты тоже сразу приступили к вопросам, несмотря на настойчивые требования коллег заслушать доклады. «Здесь и СМИ присутствуют, широкие массы тоже должны знать, да и мы должны послушать. Люди стараются, работают», - пытался вразумить коллег Сергей Дорош, представитель партии ЛДПР, но тщетно.
Депутаты Хурала Бурятии снова не стали слушать доклад
Власть, Фото:
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