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В Бурятии назначили нового главного ветеринара

В Бурятии назначили нового главного ветеринара
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Указ подписал Алексей Цыденов

Кресло начальника управления ветеринарии Бурятии пустовало совсем недолго. Как сообщал «Байкал-Dailу», об увольнении прежнего руководителя Эрдэма Сангадиева стало известно накануне, он написал заявление об отставке по собственному желанию. Сангадиев трудился главным ветеринаром почти семь лет, с конца 2015 года.

14 июня глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении нового начальника. Должность получил Амгалан Дармаев, который до этого возглавлял республиканскую станцию по борьбе с болезнями животных. С ним подписан служебный контракт с испытательным сроком в шесть месяцев.

Кстати, прежний начальник Эрдэм Сангадиев до того, как прийти в управление ветеринарии семь лет назад, также возглавлял Бурятскую станцию по борьбе с болезнями животных.
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