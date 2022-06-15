Указ подписал Алексей Цыденов
Кресло начальника управления ветеринарии Бурятии пустовало совсем недолго. Как сообщал «Байкал-Dailу», об увольнении прежнего руководителя Эрдэма Сангадиева стало известно накануне, он написал заявление об отставке по собственному желанию. Сангадиев трудился главным ветеринаром почти семь лет, с конца 2015 года.
14 июня глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении нового начальника. Должность получил Амгалан Дармаев, который до этого возглавлял республиканскую станцию по борьбе с болезнями животных. С ним подписан служебный контракт с испытательным сроком в шесть месяцев.
Кстати, прежний начальник Эрдэм Сангадиев до того, как прийти в управление ветеринарии семь лет назад, также возглавлял Бурятскую станцию по борьбе с болезнями животных.
В Бурятии назначили нового главного ветеринара
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