Указ об увольнении чиновника подписал глава Бурятии
Эрдэм Сангадиев покинул должность руководителя управления ветеринарии по Бурятии. Он уволился по собственному желанию. Указ об его увольнении подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Освободить Сангадиева Эрдэма Гончикбаловича от должности начальника управления ветеринарии Республики Бурятия – главного государственного ветеринарного инспектора, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы по собственному желанию 10 июня», - говорится в документе.
Эрдэм Сангадиев проработал на посту главного ветеринара почти семь лет. Он занял эту должность в конце 2015 года. До этого возглавлял Бурятскую республиканскую станцию по борьбе с болезнями животных.
В Бурятии освободился пост главного ветеринара
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