Народный Хурал назначил дату выборов главы Бурятии

Вопрос обсуждали на внеочередной сессии



Выборы главы Бурятии состоятся в воскресенье, 11 сентября. Дату утвердили сегодня, 9 июня, на внеочередной сессии Народного Хурала.



Перед началом заслушивания этого вопроса выступил председатель комитета Хурала по госустройству, руководитель фракции КПРФ Виктор Малышенко. Он акцентировал внимание на то, что выборы необходимо провести одним днём. Отметим, два года назад Госдума приняла закон о возможности трёхдневного голосования на выборах.



- Для повышения качества и открытости избирательных процессов, проходящих в Республике Бурятия, предлагаем провести выборы одним днём голосования – 11 сентября 2022 года. Надеемся, это повысит доверие жителей Бурятии у итогам выборов и позволит избежать необоснованных расходов на проведение избирательных процедур, - сказал Виктор Малышенко.



В свою очередь, коммунист Баир Цыренов попросил в будущем «пересмотреть единый день голосования». Он сослался на то, что осенью большинство жителей Бурятии заняты на сельхозработах, и может быть низкая явка.



- Пользуясь возможностью, хотел бы на сессии ещё раз обратить внимание, может быть нам стоило бы в перспективе пересмотреть, наверное. Бывает, у нас и президентские выборы в марте назначают, - сказал Баир Цыренов, подчеркнув, что «тема единых дней голосования очень актуальна».



В завершение внеочередной сессии единственный вопрос был поставлен на голосование. Все депутаты единодушно проголосовали «за». Не было ни одного голоса «против», а также воздержавшихся.



Постановление депутатов о дате выборов вступит в силу в день официального опубликования.



Нынешний глава Бурятии Алексей Цыденов не раз заявлял, что будет баллотироваться на второй срок. Также он подчёркивал, что сам выступает за всенародные выборы главы.



- Я сам - за выборы, потому что, когда тебя выбирают, это уже оценка твоей деятельности. Если тебя выбрали, тебе доверяют, нельзя подводить. Это первое. Второе, безусловно, это наивысшая легитимность власти, это когда люди тебя выбрали, - говорил глава Бурятии в интервью РИА Новости.



На прошлых выборах Алексей Цыденов одержал уверенную победу, набрав 87,43% голосов избирателей. Второе место с 5,15% занял Батодалай Багдаев от «Коммунистов России», третьим стал Сергей Дорош от ЛДПР (4,39%). Явка составила 41,67%.



