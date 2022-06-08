В Бурятии экс-главбух незаконно выплатила себе 2,2 млн рублей зарплаты

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина отправится в колонию после достижения её ребёнком 14 лет



Бывший главный бухгалтер муниципального учреждения администрации Заиграевского района признана виновной в мошенничестве.



В суде установлено, что, используя доверие руководства и служебное положение, обвиняемая с января по август 2018 года и с апреля 2019 года по декабрь 2020 года выплачивала себе заработную плату в завышенном размере. В результате преступных действий муниципальному образованию причинён имущественный ущерб на сумму 2,2 млн рублей.



- Заиграевский районный суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения её ребёнком 14 лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

