Министр транспорта Бурятии прибыл по поручению главы на размытую дорогу

Дорогу, где проезд стал невозможен, обещают укрепить
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге прибыл в Еравнинский район на осмотр проблемной дороги.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Еравну его срочно отправил глава Бурятии Алексей Цыденов в связи с тем, что участок дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита сильно размыло
, и проезд здесь стал фактически невозможен. Сейчас на грунтовой дороге застревают даже большегрузы. Когда же летом зарядят дожди, дорога и вовсе станет непроходимой. Петицию с просьбой немедленно заняться ремонтом за выходные подписали почти 400 жителей района.
Глава минтранса Александр Гоге уже осмотрел многострадальный 30-километровый участок дороги.
- Произведём замену слабого грунта земляного полотна скальным дренирующим грунтом. Оптимизируем работу, усилим количеством техники и людей, - заявил Александр Гоге, которого цитирует группа «Еравна-инфо».
Справка:
Дренирующие грунты – те, которые пропускают через себя воду, не теряя своей прочности и не разрушаясь. Дренирующий слой дорожной одежды чаще всего выполняют из песка, он предназначен для впитывания и отвода воды, накапливающейся в верхней части земляного полотна.
Дорогу, где проезд стал невозможен, обещают укрепить
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