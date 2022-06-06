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Глава Бурятии потребовал отремонтировать разбитую дорогу

Глава Бурятии потребовал отремонтировать разбитую дорогу
Происшествия,  Фото:телеграм-канала Алексея Цыденова
Алексей Цыденов отправил на место министра транспорта

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил в кратчайшие сроки отремонтировать дорогу в Еравнинском районе. Об этом руководитель республики сообщил в своём телеграм-канале.

- Дорога в Еравнинском районе. До Баунтовского района не доехать. Отправил министра транспорта решать проблему на месте. Восстановительные работы должны провести в кратчайшие сроки, - написал Алексей Цыденов.



Недавно в Сети появилась петиция на платформе Change.org жителей района с требованием отремонтировать многострадальную дорогу и не откладывать дорожные работы. Её успели подписать 386 человек.

«Мы, жители и гости Еравнинского района, просим не оттягивать ремонт автотрассы Улан-Удэ - Сосново-Озерское! В этом году стало невозможно проехать, большегрузы, что едут в ГОК «Озёрный» и «Эгитинский» разбили все дороги, теперь сами там и встают. Сейчас, с наступлением лета, пойдут дожди и проехать будет вовсе невозможно. Глава района и руководители ГОК, примите меры!» - говорится в тексте петиции.

По фотографиям видно, что грунтовую дорогу размыло от влаги, грунт не выдерживает веса автомобилей, и они вязнут в грязи.

По словам Алексей Цыденова, финансирование на ремонт дороги будет выделено уже сегодня, 6 июня.



дороги глава Бурятии

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