Новым замминистра промышленности Бурятии стал конкурент прежнего

На высоком уровне произошла необычная рокировка
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2021 года Виталий Шальков покинул должность заместителя министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии – председателя комитета по развитию предпринимательства. Он ушёл из министерства, так как стал главой Заиграевского района.
Так как власти Заиграевского района ранее отказались от всенародных выборов, главу назначали по конкурсу. В финале сошлись два конкурента – замминистра промышленности Виталий Шальков и председатель райсовета депутатов Заиграевского района Виталий Хамарханов. Именно последний считался фаворитом, тем более что его кандидатуру публично поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Тем не менее, произошла заиграевская сенсация – депутаты райсовета выбрали на место главы не своего коллегу, а Виталия Шалькова.
А 1 июня 2022 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении на вакантное место замминистра промышленности, торговли и инвестиций. Кресло, которое освободил Шальков, занял тот самый Виталий Хамарханов, его бывший конкурент по выборам.
С ним заключен контракт, в котором прописан испытательный срок в полгода.
Виталий Хамарханов уже приступил к работе, уточнили «Байкал-Daily» в минпромторге.
Справка:
Виталий Хамарханов родился в Улан-Удэ в 1976 году. Вырос в селе Курумкан, окончил Курумканскую среднюю школу в 1993 году с золотой медалью. В 1998 году окончил БГУ, получив квалификацию экономиста-математика.
С 1998 по 2000 годы работал преподавателем в БГСХА. В 2000-2003 году обучался в аспирантуре РАГС. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию.
С 2004 по 2008 годы работал специалистом, консультантом, начальником отдела муниципальной экономики в министерстве экономики Бурятии. В 2008 году был назначен на должность замруководителя администрации Заиграевского района по экономическим вопросам, в этой должности отработал до 2017 года.
В 2017-2018 годах работал в Фонде регионального развития Бурятии. В 2018-2021 годах занимался сопровождением проекта модернизации в ООО «БЗМН» в посёлке Заиграево. Затем избрался в Заиграевский районный совет депутатов и стал его председателем.
Награждался почётной грамотой министерства экономики Бурятии, почётной грамотой правительства Бурятии.
Женат, воспитывает двоих детей.
Новым замминистра промышленности Бурятии стал конкурент прежнего
Власть, Фото:
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