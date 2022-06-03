 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

Новым замминистра промышленности Бурятии стал конкурент прежнего

Новым замминистра промышленности Бурятии стал конкурент прежнего
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На высоком уровне произошла необычная рокировка

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2021 года Виталий Шальков покинул должность заместителя министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии – председателя комитета по развитию предпринимательства. Он ушёл из министерства, так как стал главой Заиграевского района.

Так как власти Заиграевского района ранее отказались от всенародных выборов, главу назначали по конкурсу. В финале сошлись два конкурента – замминистра промышленности Виталий Шальков и председатель райсовета депутатов Заиграевского района Виталий Хамарханов. Именно последний считался фаворитом, тем более что его кандидатуру публично поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Тем не менее, произошла заиграевская сенсация – депутаты райсовета выбрали на место главы не своего коллегу, а Виталия Шалькова.

А 1 июня 2022 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении на вакантное место замминистра промышленности, торговли и инвестиций. Кресло, которое освободил Шальков, занял тот самый Виталий Хамарханов, его бывший конкурент по выборам.

С ним заключен контракт, в котором прописан испытательный срок в полгода.

Виталий Хамарханов уже приступил к работе, уточнили «Байкал-Daily» в минпромторге.

Справка:

Виталий Хамарханов родился в Улан-Удэ в 1976 году. Вырос в селе Курумкан, окончил Курумканскую среднюю школу в 1993 году с золотой медалью. В 1998 году окончил БГУ, получив квалификацию экономиста-математика.

С 1998 по 2000 годы работал преподавателем в БГСХА. В 2000-2003 году обучался в аспирантуре РАГС. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию.

С 2004 по 2008 годы работал специалистом, консультантом, начальником отдела муниципальной экономики в министерстве экономики Бурятии. В 2008 году был назначен на должность замруководителя администрации Заиграевского района по экономическим вопросам, в этой должности отработал до 2017 года.

В 2017-2018 годах работал в Фонде регионального развития Бурятии. В 2018-2021 годах занимался сопровождением проекта модернизации в ООО «БЗМН» в посёлке Заиграево. Затем избрался в Заиграевский районный совет депутатов и стал его председателем.

Награждался почётной грамотой министерства экономики Бурятии, почётной грамотой правительства Бурятии.

Женат, воспитывает двоих детей. 
назначение минпромторг

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Экс-замминистра строительства Бурятии вновь предстал перед судом
Экс-замминистра строительства Бурятии вновь предстал перед судом
Власть, 03.06.2022
На этот раз дело Сергея Рыбальченко было связано с домами в Гусиноозёрске и Кабанске
В Улан-Удэ 1,2 км теплосетей отремонтируют через суд
В Улан-Удэ 1,2 км теплосетей отремонтируют через суд
Власть, 03.06.2022
Суд возложил обязанность по замене участков тепломагистрали на двух центральных улицах города
В Забайкалье уволился с поста начальник Госинспекции
В Забайкалье уволился с поста начальник Госинспекции
Власть, 02.06.2022
Исполнять обязанности главы ведомства будет его первый заместитель
Глава Бурятии записал стихотворение в студии звукозаписи библиотеки
Глава Бурятии записал стихотворение в студии звукозаписи библиотеки
Власть, 02.06.2022
Алексей Цыденов прочитал произведение Дамбы Жалсараева
Алексей Цыденов: «Зачем нам Новая Зеландия, если рядом Монголия?»
Алексей Цыденов: «Зачем нам Новая Зеландия, если рядом Монголия?»
Власть, 01.06.2022
Глава Бурятии поделился своими выводами о российско-монгольском  форуме
Алексей Цыденов будет баллотироваться на второй срок
Алексей Цыденов будет баллотироваться на второй срок
Власть, 01.06.2022
Глава Бурятии пояснил, почему не поднял вопрос о выборах на встрече с Путиным  
Депутат Госдумы от Бурятии призвал запретить гаджеты на уроках
Депутат Госдумы от Бурятии призвал запретить гаджеты на уроках
Власть, 01.06.2022
Вячеслав Дамдинцурунов отметил, что у учителей сегодня меньше прав, чем у школьников
Алексей Цыденов получил «добро» от президента России
Алексей Цыденов получил «добро» от президента России
Власть, 01.06.2022
Владимир Путин поддержал ряд просьб Алексея Цыденова, фактически поддержав как кандидата на предстоящих выборах главы Бурятии
Путин указал на два важных вопроса главе Бурятии
Путин указал на два важных вопроса главе Бурятии
Власть, 31.05.2022
Президент России провёл встречу с Алексеем Цыденовым, заслушав информацию о ситуации в республике
Глава Бурятии с теплом вспоминает, как ездил студентом на картошку
Глава Бурятии с теплом вспоминает, как ездил студентом на картошку
Власть, 31.05.2022
Алексей Цыденов рассказал, что в студенчестве ездил на картошку и работал проводником
Мэр Улан-Удэ оценил ремонт дорог в Октябрьском районе
Мэр Улан-Удэ оценил ремонт дорог в Октябрьском районе
Власть, 31.05.2022
В этом году в городе планируется ремонт 29 участков дорог  
В Бурятии назначат дату выборов главы республики
В Бурятии назначат дату выборов главы республики
Власть, 31.05.2022
Народный Хурал для этого соберётся на внеочередную сессию
Бурятский депутат сообщил о провокации с письмами якобы от его имени
Бурятский депутат сообщил о провокации с письмами якобы от его имени
Власть, 31.05.2022
Коммунист Тимур Нимаев намерен обратиться в правоохранительные органы
Более 60% жителей Дальнего Востока считают работу в госорганах привлекательной
Более 60% жителей Дальнего Востока считают работу в госорганах привлекательной
Власть, 31.05.2022
Склонность к выбору государственной организации в качестве работодателя оказалась выше у старшего поколения
В Улан-Удэ праймериз «Единой России» выиграли малоизвестные публике люди
В Улан-Удэ праймериз «Единой России» выиграли малоизвестные публике люди
Власть, 30.05.2022
Определились победители праймериз «Единой России» по дополнительным выборам в горсовет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^