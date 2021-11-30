Замминистра выиграл конкурс на главу Заиграевского района Бурятии

Итоги конкурса по новому главе Заиграевского района оказались неожиданными
В Заиграевском районе Бурятии определились с новым главой. Победу одержал 44-летний Виталий Шальков, заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций.
Голосование состоялось сегодня на внеочередной сессии райсовета депутатов. Шальков набрал больше голосов, чем его конкурент – прежний председатель райсовета депутатов Виталий Хамарханов.
При этом именно Хамарханов назывался основным претендентом на место главы района. В конце октября его кандидатуру публично поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Виталий Хамарханов сообщил о намерении принять участие в конкурсе на должность главы муниципального образования и заручился поддержкой главы Бурятии. Алексей Цыденов пожелал кандидату успешной работы во благо района», - сообщила в октябре пресс-служба правительства республики.
Виталий Шальков, комментируя свою победу для «Вперёд-ТВ», выразил слова благодарности районным депутатам. Он заявил, что будет реализована программа развития района, «основанная не на мифических цифрах, а на реальных проблемах».
Прежний глава Заиграевского района Александр Бурлаков покинул должность, так как был признан виновным по статье «Превышение должностных полномочий». Суд назначил ему три года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.
Справка:
Виталий Шальков родился 23 августа 1977 года в селе Бичура. В 1999 году окончил экономический факультет БГСХА имени Филиппова по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит», в 2018 году - Национальный институт бизнеса в Москве.
В разные годы Виталий Шальков работал в министерстве экономики республики, возглавлял отдел организации торгов и отдел аренды муниципального имущества комитета по управлению имуществом администрации Улан-Удэ, являлся заместителем председателя комитета по землепользованию и градостроительной политике Улан-Удэ.
Он также трудился заместителем директора Бурятского филиала ОАО «Военно-страховая компания», заместителем директора Бурятского филиала ОАО «Вымпел-Коммуникации», заместителем главного врача по хозяйственным вопросам детской республиканской клинической больницы, управляющим проектами в АПК Фонда регионального развития Бурятии.
Работал в администрации Тарбагатайского района, где курировал вопросы развития экономики, земельных и имущественных отношений в должности первого заместителя руководителя. В 2019 году избирался председателем совета депутатов Тарбагатайского района.
В июле 2021 года был назначен заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии – председателем комитета по развитию предпринимательства.
Отмечен благодарственными письмами главы Бурятии, Народного Хурала, почётными грамотами министерства экономики республики, Тарбагатайского района, награждён нагрудным знаком «Отличник экономической службы Республики Бурятия».
Замминистра выиграл конкурс на главу Заиграевского района Бурятии
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 30.11.2021
Итоги конкурса по новому главе Заиграевского района оказались неожиданными
Власть, 30.11.2021
И.о. ректора БГУ получил новое назначение
Власть, 29.11.2021
Несмотря на отличный бурятский урожай, хранить его в больших объёмах негде
Власть, 29.11.2021
Алексей Цыденов дал интервью о ситуации с коронавирусом, вакцинацией и QR-кодами
Депутаты рекомендуют не раздавать сразу штрафы нерадивым землепользователям
«Всё должно быть добровольно», - подчеркнул президент
Властям города нужно изменить правила землепользования застройки города
На шахте в Кемеровской области погибли 52 человека
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова приняла участие в работе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека
В деятельности скандальной сауне вскрылись новые подробности
Вячеслав Абзалов покинул должность по собственному желанию
Главе района внесено прокурорское представление
В городе планируют ввести льготные проездные для школьников и пенсионеров
Сейчас сертификаты для переболевших коронавирусом действуют полгода
«В условиях Крайнего Севера на кону здоровье людей», - заявил Евгений Григорьев