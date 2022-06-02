За превышение должностных полномочий ей грозит до четырёх лет лишения свободы
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя учреждения культуры Курумканского района. Она обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Превышение должностных полномочий».
По данным следствия, с февраля 2020 года в Курумканском районе проводился капитальный ремонт здания сельского дома культуры, относящегося к Культурно-досуговому центру. Финансирование – более 3,6 млн рублей – поступило в рамках национального проекта.
Спустя несколько месяцев по завершении ремонта подрядчик представил для подписания и оплаты соответствующие документы. Однако в них содержались ложные сведения с недостоверными показателями объёмов выполненных работ и использованных материалов. К примеру, в ряде случаев вместо новых строительных материалов использовались старые, бывшие в употреблении. Некоторые виды отделочных работ были упрощены для удешевления. Под обшивкой здания отсутствовал утеплитель. Также допущены другие нарушения условий контракта.
Несмотря на эти недостатки, директор Культурно-досугового центра, выступавшая в роли заказчика, незаконно подписала акты выполненных работ без замечаний и санкционировала оплату контракта в полном объёме.
Размер ущерба, причинённого бюджету муниципального образования, составил 677 тысяч рублей.
В целях возмещения вреда наложен арест на автомашину обвиняемой.
Женщине грозит до четырёх лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Баргузинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Дело экс-директора учреждения культуры в Бурятии ушло в суд
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