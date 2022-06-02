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Дело экс-директора учреждения культуры в Бурятии ушло в суд

Дело экс-директора учреждения культуры в Бурятии ушло в суд
Власть,  Фото:pixabay.com.
За превышение должностных полномочий ей грозит до четырёх лет лишения свободы

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя учреждения культуры Курумканского района. Она обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, с февраля 2020 года в Курумканском районе проводился капитальный ремонт здания сельского дома культуры, относящегося к Культурно-досуговому центру. Финансирование – более 3,6 млн рублей – поступило в рамках национального проекта.

Спустя несколько месяцев по завершении ремонта подрядчик представил для подписания и оплаты соответствующие документы. Однако в них содержались ложные сведения с недостоверными показателями объёмов выполненных работ и использованных материалов. К примеру, в ряде случаев вместо новых строительных материалов использовались старые, бывшие в употреблении. Некоторые виды отделочных работ были упрощены для удешевления. Под обшивкой здания отсутствовал утеплитель. Также допущены другие нарушения условий контракта.

Несмотря на эти недостатки, директор Культурно-досугового центра, выступавшая в роли заказчика, незаконно подписала акты выполненных работ без замечаний и санкционировала оплату контракта в полном объёме.

Размер ущерба, причинённого бюджету муниципального образования, составил 677 тысяч рублей.

В целях возмещения вреда наложен арест на автомашину обвиняемой.

Женщине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Баргузинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура превышение должностных полномочий

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