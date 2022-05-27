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Глава района Бурятии спел на конкурсе вокалистов

Глава района Бурятии спел на конкурсе вокалистов
Власть, 
Валерий Шагжитаров признался, что волновался во время выступления

Глава Джидинского района Бурятии Валерий Шагжитаров принял участие в районном вокальном конкурсе «Хиты 80-х» (12+). Он исполнил песню Льва Лещенко «Родительский дом».

Видео с отрывком выступления руководитель района выложил на своей странице в соцсети. 



Перед зрителями Валерий Шагжитаров предстал в повседневной одежде: классических брюках, белой рубашке и кофте на молнии. Никакой вычурности, которую зачастую используют артисты, в его образе не было.

- Принял участие в районном конкурсе. Честно, очень волновался, - написал Валерий Шагжитаров.

Подписчики остались в восторге от исполнения: «Валерий Павлович, супер!», «Молодцом!», «Валерий Павлович, молодца! Творческих успехов!», «Молодец, неожиданно, удивительно, трогательно от чистого сердца с открытой душой», «Супер! Так держать, Валерий Павлович!», «Ух ты! Браво! Так держать!»

Мероприятие состоялось 20 мая в селе Петропавловка. В конкурсе участвовали творческие коллективы и солисты от 18 лет. Конкурсанты исполнили любимые произведения российской эстрады 80-х годов. Публика увидела номера исключительно в живом исполнении, под фонограмму «минус один» или живой аккомпанемент. Организаторы рассказали, что зрители испытали яркие эмоции, окунулись в атмосферу прошлых лет. 
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