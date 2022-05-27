Глава района Бурятии спел на конкурсе вокалистов









Перед зрителями Валерий Шагжитаров предстал в повседневной одежде: классических брюках, белой рубашке и кофте на молнии. Никакой вычурности, которую зачастую используют артисты, в его образе не было.



- Принял участие в районном конкурсе. Честно, очень волновался, - написал Валерий Шагжитаров.



Подписчики остались в восторге от исполнения: «Валерий Павлович, супер!», «Молодцом!», «Валерий Павлович, молодца! Творческих успехов!», «Молодец, неожиданно, удивительно, трогательно от чистого сердца с открытой душой», «Супер! Так держать, Валерий Павлович!», «Ух ты! Браво! Так держать!»



Мероприятие состоялось 20 мая в селе Петропавловка. В конкурсе участвовали творческие коллективы и солисты от 18 лет. Конкурсанты исполнили любимые произведения российской эстрады 80-х годов. Публика увидела номера исключительно в живом исполнении, под фонограмму «минус один» или живой аккомпанемент. Организаторы рассказали, что зрители испытали яркие эмоции, окунулись в атмосферу прошлых лет.

Глава Джидинского района Бурятии Валерий Шагжитаров принял участие в районном вокальном конкурсе «Хиты 80-х» (12+). Он исполнил песню Льва Лещенко «Родительский дом».Видео с отрывком выступления руководитель района выложил на своей странице в соцсети.